Beatrice scoppia a piangere dopo l’eliminazione di Stefano dal GF

Debora Parigi | 22 Febbraio 2024

Grande Fratello

Stasera al Grande Fratello c’è stato un televoto eliminatorio che ha visto l’uscita definitiva dalla Casa di Stefano. Beatrice Luzzi ha quindi perso un punto di riferimento all’interno del gioco ed è scoppiata a piangere sentendosi anche in colpa e parlando di tattica contro di lei.

Le lacrime di Beatrice Luzzi all’uscita di Stefano dal GF

Non è stata una puntata semplice per Beatrice Luzzi quella di stasera al Grande Fratello. L’attrice, infatti, era in nomination insieme a Marco, Federico, Sergio e Stefano. E tra questi, due sono suoi cari amici coi quali ha legato sin dal loro ingresso nella Casa.

Purtroppo il televoto ha visto l’eliminazione di uno di loro, cioè Stefano. E per il verdetto finale erano rimasti proprio Stefano e Sergio che sono stati fatti andare in Mistery. E con loro è andata proprio Beatrice per aprire la busta contenente il nome dell’eliminato.

Per la Luzzi è stato un momento davvero complicato perché in ogni caso avrebbe perso una persona a lei cara. Come detto, alla fine è uscito Stefano e quindi Beatrice è scoppiata a piangere. Si è sentita in colpa per questa eliminazione perché ha visto la nomination come una mossa contro di lei da parte degli altri inquilini.

Proprio dopo l’uscita di Stefano, Alfonso Signorini ha voluto parlare con Beatrice chiedendole come stava visto che era in lacrime e molto provata. “Oltre al fatto che non so come affronterò i prossimi giorni senza di lui, poi mi sento anche molto in colpa”, ha rivelato l’attrice. “Perché ho l’impressione che è stata una forma di punizione”. Il conduttore l’ha tranquillizata su questa ultima frase e ha detto che sicuramente è frutto di strategia ma non deve sentirsi in colpa.

Come ha spiegato Signorini, la strategia fa parte del gioco e quindi deve essere forte e andare avanti. Una volta rientrata in salotto, Beatrice Luzzi ha ricevuto comunque l’abbraccio di alcuni degli altri inquilini che hanno capito il suo malessere.