Nicolò Figini | 25 Gennaio 2024

Beatrice Luzzi ha voluto lanciare una proposta per sfidare Perla Vatiero: andare al televoto flash per capire chi la spunterebbe tra le due.

La sfida di Beatrice Luzzi

Sappiamo molto bene che tra Perla Vatiero e Beatrice Luzzi non scorre buon sangue. Nella diretta di questa settimana le abbiamo viste scontrarsi durante un confronto e le tensioni sono proseguite anche nel corso della settimana.

Durante una pausa nella puntata in onda su Canale 5 l’attrice ha affermato di aver paura della concorrente, utilizzando termini forti che le sono stati molto criticati. La stessa Vatiero, però, è stata accusata di parlarle spesso alle spalle per poi stare in silenzio quando si avvicina a lei.

Beatrice Luzzi sembra essere arrivata al limite e per tale ragione ha proposto una sfida. Nel video qui sotto la vediamo mentre fa finta di parlare con la luna piena, ma in realtà sta rivelando che porterà pazienza per altre due settimane. Allo scadere di questo periodo chiederà un televoto flash per far decidere al pubblico chi deve rimanere tra lei e Perla Vatiero:

“Allora luna piena… Ispira tu. Cosa mi stai dicendo? Urla, non ti sento! Devi urlare! Ah ho capito. Va bene, sto buona per quanto? Due settimane? Ok. Poi voglio un televoto, io e la regina del trash. Io e lei accanto e decidiamo dove va questo Grande Fratello 2024. Mettiamolo ai voti”.

"Io e la regina del trash,voglio un televoto io e lei accanto e decidiamo dove va questo grande fratello 2023/2024"😂

Cosa accadrà non possiamo saperlo, come non possiamo sapere se la sua proposta verrà effettivamente presa in considerazione della produzione. Da una parte sul web c’è chi appoggia questa decisione in maniera divertita ma anche chi l’attacca perché non prova grande simpatia nei suoi confronti. “Puoi aprire la porta e andare, nessuno ti trattiene“, scrive qualcuno.

Se questo televoto venisse davvero aperto voi da che parte stareste? Fatecelo sapere nell’attesa di eventuali nuovi dettagli.