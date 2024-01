“Holden è protetto”, il pubblico lancia una grave accusa sull’allievo di Amici

NEWS

Debora Parigi | 24 Gennaio 2024

Amici 23

Da un po’ di tempo, e in particolare dopo il daytime andato in onda il 23 gennaio, tra il pubblico di Amici c’è una gran parte di spettatori che sul web reputa Holden “protetto dal suo professore”. Da dove nascono queste idee? E cosa dicono gli utenti? Vediamo quello che sta accadendo.

Per il pubblico di Amici 23 Holden è “protetto”

Nel daytime di Amici 23 che è andato in onda ieri, martedì 23 gennaio, abbiamo visto Rudy Zerbi chiamare in studio tutti gli allievi per mostrare un video. In questo video alcuni ragazzi si lamentavano dello sporco in casa e Mida in particolare aveva mosso delle critiche su Holden e sullo stesso Zerbi. Dalle sue parole, il cantante aveva detto che secondo lui il suo prof non avrebbe riportato a galla il problema delle pulizie perché tra i nomi da fare ci sarebbe stato quello di Holden. E quindi Zerbi avrebbe dovuto prendere un provvedimento su di lui. Secondo Mida, il professore non vorrebbe agire perché il cantante è forte.

In pratica è come se l’allievo della Cuccarini avesse detto che il suo compagno di classe è tutelato. E questa frase poco carina uscita a tarda sera in un momento di stanchezza e rabbia ha però trovato il sostegno di una grande fetta di pubblico. Partendo dalla situazione mostrata ieri, gli utenti hanno iniziato a riportare a galla altri avvenimenti poco carini e rispettosi da parte di Holden che non sono stati puniti. Pensiamo, ad esempio, a quando lui rifiutò un compito di squadra e sbottò proprio nei confronti di Zerbi che era in collegamento telefonico lasciando anche lo studio di registrazione.

C’è chi è tornato addirittura a Stella (ex allieva della Pettinelli) che una volta fece notare che Holden in più occasioni si era scordato i testi delle canzoni durante le gare, ma comunque aveva ricevuto voti alti.

Comunque, dopo il provvedimento dato oggi dai professori per le pulizie, sotto il video pubblicato dal profilo Instagram di Amici, sono apparsi vari commenti. E molti fan del programma hanno ribadito il fatto che l’allievo di Zerbi sia “protetto”. Un utente ha scritto: “Il messaggio che vogliono dare ai ragazzi è: non parlate mai male di Holden che è un superprotetto… Infatti è sicuro che da ora in poi nessuno si azzarderà a nominarlo​… Che tristezza”.

E ancora troviamo:“Comunque è chiaro a tutti che Mida con ‘Holden è tra i più forti’ intendeva dire ‘Holden è tra i più raccomandati, quindi intoccabile!’ A tutti tranne che a Rudy che, come al solito, rigira le cose a suo favore!!! Con questo provvedimento non hanno fatto altro che confermare quello che ha detto Mida!”.

Ovviamente i fan del cantante si sono mossi a sua difesa, trovando assurde certe dichiarazioni da parte di una fetta del pubblico. E hanno fatto notare che semplicemente lo sporco in casa non era solo colpa sua. Quindi è stato giusto che tutti ricevessero il provvedimento, a parte quelli che fanno il loro dovere ogni giorno.