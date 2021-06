Grande protagonista de L’Isola dei Famosi, Beatrice Marchetti è tornata in Italia e ha ripreso possesso dei suoi social. Su Instagram l’ex naufraga ha aperto l’hashtag delle domande e ha risposto alle varie curiosità (alcune più specifiche e imbarazzanti) dei suoi fan, rivelando anche dei retroscena, come gentilmente raccolto da Isa & Chia.

Per prima cosa ha fatto sapere di aver perso 8 kg in Honduras. E ancora ha raccontato:

“Devo dire che sono stata fortunatissima. Le ho avute (mestruazioni, ndr) la prima settimana, poi non le ho più avute perché sono dimagrita e non mi sono più arrivate. Sicuramente non è facile, ma ti danno in dotazione dei tampax o assorbenti. Il bagno non c’è. Le alternative sono due. O la natura o altrimenti c’è un secchio che viene cambiato ogni settimana. [..] Ad accendere il fuoco non mi ha mai aiutato nessuno. Sono riuscita ad accenderlo grazie ad un acciarino e vi assicuro che utilizzarlo è complicatissimo per chi come me non lo ha mai utilizzato. Le prime volte avevo le dita completamente tagliate”.