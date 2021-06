Chi è Beatrice Marchetti? Età, altezza, fidanzato e Instagram

Conosciamo meglio la modella Beatrice Marchetti, concorrente della nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2021, attraverso alcune curiosità sul suo conto. Dall’età, all’altezza, per passare alla vita privata e al fidanzato, la carriera e dove seguirla su Instagram e social network.

Chi è Beatrice Marchetti

Nome e Cognome: Beatrice Marchetti

Data di nascita: 1995

Luogo di Nascita: Zone (Brescia

Età: 25 anni

Altezza: 1 metro e 80 centimetri

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: modella e attrice

Fidanzato: Beatrice è fidanzata

Figli: Beatrice nonha figli

Tatuaggi: Beatrice non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @beatricemarchetti

Beatrice Marchetti età, altezza e biografia

Cosa sappiamo della biografia di Beatrice Marchetti? Purtroppo non ci sono grandi informazioni. Sappiamo che è originaria della Lombardia e i suoi genitori si chiamano Pio e Lorena. La giovane è nata nel 1995, dunque la sua età è di 25 anni. Non sappiamo se ha fratelli o sorelle.

L’altezza della modella corrisponde a 1 metro e 80 centimetri, mentre non conosciamo il suo peso.

Tra le altre curiosità sappiamo che Beatrice Marchetti porta il numero 39 di scarpe e che non ha alcun tatuaggio ma un piercing all’ombelico.

Vita privata: Beatrice Marchetti è fidanzata?

Non si sa molto a proposito della vita privata di Beatrice Marchetti. La concorrente de L’Isola dei Famosi però ha raccontato di essere fidanzata.

La modella ha raccontato questo particolare proprio a L’Isola. Ma non si sa nulla più di questo. A proposito del fidanzato, però, sono emerse alcune indiscrezioni lanciate da Giornalettismo:

“Lui è un imprenditore che lavora nel settore delle automobili d’epoca. I due sono innamoratissimi e da tempo convivono. Perché la modella ha accettato il corteggiamento di Awed e ha fatto un passo indietro solo quando è stata “scoperta?”. E perché la modella si è giustificata dicendo che Awed ha travisato? Perché la modella mantiene quasi “oscura” e lontana, senza nemmeno un saluto d’amore, dedicato al suo Mathieu Magni? Ecco chi è il fidanzato segreto di Beatrice, la sexy naufraga”. Al momento però non vi sono conferme.

Ad oggi Beatrice dovrebbe vivere a Milano.

Dove seguire Beatrice Marchetti: Instagram e social

C’è modo di restare in contatto con Beatrice Marchetti sui social? Facendo una piccola ricerca siamo riusciti a rintracciare il profilo Instagram della modella, che conta, al momento, oltre 41 mila follower.

È possibile trovare Beatrice anche su Facebook. In tutti gli account comunque condivide immagini tratte da servizi fotografici e non solo e non solo.

Quello che balza all’occhio è che i profili in questione sono davvero molto curati. Non ci sono informazioni, invece, per quel che riguarda la vita privata della giovane modella. Cosa conosciamo, invece, della carriera di Beatrice?

Carriera

Ecco alcune curiosità, invece, circa la carriera di Beatrice Marchetti.

Nel 2013 la modella si è trasferita a Milano per rincorrere il suo sogno di diventare modella professionista. Grazie. a caparbietà e determinazione la ragazza è riuscita a sfilare nelle più importanti passerelle e come testimonial di brand di fama internazionale.

C’è da dire, però, che il primo lavoro nel mondo della moda l’ha realizzato a 16 anni, quando a sceglierla per un book fotografico è stato Enrico Coveri. A seguire ha collaborato con Giambattista Valli e non solo.

Stando a quanto riportato dal sito di Mediaset Play, Beatrice Marchetti oltre a svolgere il mestiere di modella ha anche una grande passione per il cinema. Grazie a questo è riuscita ad ottenere una piccola parte nel film Loro, diretto da Paolo Sorrentino e ha lavorato insieme ad attori come Riccardo Scamarcio e Toni Servillo.

Nel 2021 per lei si presenta l’opportunità di farsi conoscere meglio a L’Isola dei Famosi.

Beatrice Marchetti a L’Isola dei Famosi

In data 15 marzo 2021 ha preso finalmente il via la nuova edizione de L’Isola dei Famosi.

Al timone di conduzione del reality show di Canale 5, Ilary Blasi. La presentatrice al suo fianco, come opinionisti ha Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi. Inviato dall’Honduras, invece, Massimiliano Rosolino.

Tra i concorrenti, come dicevamo, troviamo anche Beatrice Marchetti, la quale però è entrata a gara in corsa. Chi sono tutti gli altri protagonisti che popolano Playa Reunion? Ecco la lista completa a seguire…

Il cast de L’Isola dei Famosi

Anche quest’anno la produzione de L’Isola dei Famosi ha formato un cast caratterizzato da diverse personalità. Tra i protagonisti vediamo personaggi che hanno fatto ritorno in TV dopo diverso tempo e altri che invece hanno modo di farsi conoscere sotto una chiave diversa. Altri ancora per la voglia di rivalsa.

Partiamo subito con l’elenco delle donne che sono volate in Honduras:

Ma non è tutto. Tra i concorrenti uomini troviamo invece i seguenti concorrenti:

Uno di loro sarà il vincitore di questa edizione de L’Isola dei Famosi! Beatrice Marchetti sarà la fortunata? Non ci resta che attendere e conoscere il suo percorso per scoprirlo! Intanto a lei e a tutti i naufraghi facciamo il nostro più caloroso in bocca al lupo.

Il percorso di Beatrice a L’Isola

Il 5 aprile Beatrice Marchetti è entrata a far parte del cast de L’Isola dei Famosi. La modella è entrata in gara la stessa sera in cui è arrivata anche Isolde Kostner. Ma come procede il suo percorso nel reality? Ecco alcuni momenti salienti.

Quarta settimana

Arrivata in corsa a L’Isola dei Famosi, Beatrice Marchetti ha instaurato un bel legame, tra i tanti con Awed. Lo Youtuber sembra essersi affezionato a lei e, in qualche modo, ha mostrato un interesse nei suoi confronti.

Beatrice, sebbene si sia mostrata carina nei confronti del naufrago, ha fatto capire al ragazzo di essere felicemente fidanzata. Dunque si è detta non intenzionata ad intraprendere alcun tipo di legame con lui che andasse oltre l’amicizia. Ma cosa sarà successo tra i due nelle settimane successive?

Quinta settimana

Awed ha voluto chiarire la sua posizione con Beatrice e ha fatto capire alla naufraga di provare una curiosità nei suoi confronti e di aver percepito lo stesso da parte sua. La Marchetti, però, ha fermato Simone e gli ha precisato che c’è stato un fraintendimento.

La modella ha infatti puntualizzato che lei è innamorata del suo fidanzato. Il tutto ha provocato una lite tra Awed e Beatrice, con il ragazzo che l’ha accusata di voler in qualche modo creare dinamiche nel programma avvicinandosi a lui. La giovane però ha precisato, anche in puntata, che Simone Paciello ha avuto una visione distorta del loro rapporto.

Sesta e settima settimana

Beatrice ha avuto modo di chiarire le divergenze con Awed (ma gli ha comunque dato il bacio di Giuda che significa nomination), e ha discusso con Valentina.

Nel corso della puntata di lunedì 19 aprile la concorrente è stata eliminata, ma ha deciso di proseguire il suo cammino da sola a Playa Imboscada.

La Marchetti ha accettato la sfida della produzione e ha vinto la prova ricompensa. Durante la puntata di giovedì è stata raggiunta dall’eliminata Manuela Ferrera, la quale però ha preferito non proseguire il suo percorso in Honduras. Stesso discorso per Gilles Rocca.

Intanto Beatrice è stata trasferita da Playa Imboscada a Playa Imboscadissima. Qui ha dovuto riabituarsi, con non poca fatica, ma riuscendo a dimostrare comunque grande carattere. Non mancano le creazioni di costumi con palme e altro e la linea di gioielli. La Marchetti con la sua caparbietà e tenacia sta conquistando il pubblico.

Ottava e nona settimana

Beatrice è sempre più padrona di Playa Imboscadissima e ha ricevuto la visita dell’eliminata Francesca Lodo, la quale ha deciso di continuare con lei la sua avventura a L’Isola.

Le due sembrano trovarsi bene e hanno già cercato di rendere la loro spiaggia più carina e confortevole. Francesca e Beatrice sono state raggiunte da Emanuela, la quale però ha preferito non affrontare un altro televoto e tornare in Italia.

Beatrice, molto dispiaciuta, ha dovuto salutare Francesca. La Lodo è stata eliminata al televoto a tre con la Marchetti e Roberto. Quest’ultimo è diventato infatti il nuovo compagno di viaggio dei Beatrice. La modella ha detto di aver trovato in lui una persona nuova e gli ha svelato alcuni segreti di Playa Imboscadissima.

Roberto e Beatrice sono stati raggiunti dall’eliminata Rosaria, che ha deciso di proseguire il suo percorso a L’Isola, non prima però di aver fatto i conti con il televoto. La Cannavò però non è riuscita a superare i due naufraghi, i quali sembrano aver instaurato davvero un bel legame.

Beatrice e Roberto, intanto, hanno cambiato spiaggia.

Decima e undicesima settimana

Beatrice è riuscita a superare i televoti a cui è stata sottoposta e ha raggiunto così la finale de L’Isola dei Famosi. Sarà lei a vincere?

Novella 2000 © riproduzione riservata.