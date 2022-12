Beatrice Quinta nuda nella metro a Milano: il video virale

NEWS

Debora Parigi | 9 Dicembre 2022

Amici x factor 2022

Il sarcasmo di Rudy Zerbi nei confronti dei Santi Francesi ai tempi di Amici

Ieri sera c’è stata la finale di X Factor 2022 e a vincere sono stati i Santi Francesi, il duo che faceva parte del rooster di Rkomi. Sono risultati i preferiti del pubblico con la somma ei voti delle tre manche e a ogni esibizione hanno dimostrato di essere davvero dei grandi artisti. Ma come alcuni sapranno, loro non sono nuovi alla TV e hanno partecipato ad Amici in passato. E si sono ritrovati anche a fare i conti con Rudy Zerbi.

L’edizione era quella vinta poi di Irama, loro non era in due, ma in tre e avevano un altro nome: The Jab. Oltre ad Alessandro e a Maria Lorenzo a far parte della band c’era anche Davide Buono. La loro avventura nel talent di Maria De Filippi purtroppo non andò bene e vennero eliminati. Erano molto più giovani, come loro stessi hanno ammesso, e più acerbi. Ma qualcuno aveva già visto del talento in loro e un futuro interessante. Qualcun altro probabilmente no.

Infatti proprio ora, con la vittoria a X Factor e il grande successo che stanno riscuotendo, tornano alla mente proprio quei momenti in cui i Santi Francesi erano tra i banchi di Amici. E in particolare spuntano di nuovo fuori le grosse critiche che Rudy Zerbi ebbe nei loro confronti. Ecco che quindi, ad esempio, su Twitter sta girando un video in cui il prof di canto dice ai The Jab che non sono riconoscibili. E lo fa dicendo che nemmeno Shazam (l’app che ascolta le canzoni e trova titolo e artista) capisce chi sono.

Come si vede e si sente dal video, Alessandro ha anche risposto a tono a Rudy Zerbi, dicendogli che è stato poco rispettoso e di essersi sentito preso in giro dalla sua battuta.

Ecco che adesso su Twitter, a distanza di molti anni, gli utenti fanno dell’ironia su quello che era successo in quell’edizione. E si chiedono cosa ne pensi oggi Zerbi di questi ragazzi che a suo tempo aveva completamente bocciato. E chissà che adesso o in futuro Maria De Filippi non li inviti come ospiti musicali nel talent.