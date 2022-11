Chi è Dario Cassini? Età, altezza, vita privata e Instagram

Tutto su Dario Cassini, concorrente di Ballando con le stelle 2022. Età, altezza, vita privata e Instagram.

Chi è Dario Cassini

Nome e cognome: Dario Cassini

Età: 55 anni

Data di nascita: 18 giugno 1967

Luogo di nascita: Napoli

Segno zodiacale: Gemelli

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Professione: comico e attore

Figli: non ha figli

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @dariocassiniofficial

Dario Cassini età, altezza e biografia

Chi è e quanti anni ha Dario Cassini, concorrente di Ballando con le stelle 2022? Vi state chiedendo anche dove è nato? Le risposte sulla sua biografia ve le diamo noi.

Il comico nasce a Napoli il 18 giugno 1967. La sua età, di conseguenza, è di 55 anni. Non abbiamo informazioni circa la sua altezza o il peso.

Se vi steste chiedendo dove abita e dove vive, la risposta è Todi, in Umbria. In un’intervista con corrieredell’umbria.corr.it ha affermato:

È una delle storie d’amore più lunghe della mia vita. Non si è mai verificato neppure con una donna. E’ un posto che ho amato quando ci sono arrivato a 40 anni. Ora, con un figlio che qui va in prima elementare, l’apprezzo ancora di più.

Un altro posto che porta nel cuore è Numana, nelle Marche, dove porta i suoi spettacoli. Non abbiamo notizie sul percorso di studi di Dario Cassini o sulla madre e il padre. Ha due fratelli. Passiamo alla vita privata…

La vita privata di Dario Cassini: moglie e figlio

Cosa sappiamo della vita privata di Dario Cassini, concorrente di Ballando con le stelle 2022, dal punto di vista sentimentale? Sembra molto riservato. Ha una moglie e dei figli? In passato ha avuto una relazione con Marina Rei. Non dà molti dettagli in merito a una fidanzata o a un possibile matrimonio, nemmeno nelle interviste rilasciate.

Non sappiamo se è mai stato sposato. Fatto sta che con una compagna ha avuto un figlio. Ma quanti anni ha il figlio di Dario Cassini? Nel 2022 dovrebbe averne 7 circa e si chiama Raffaele.

Non appena sapremo di più su una possibile fidanzata non esiteremo ad aggiornarvi. Passiamo con i social…

Dove seguire Dario Cassini: Instagram e social

Dove seguire Dario Cassini durante la sua partecipazione a Ballando con le stelle 2022 sui social? L’attore ha una pagina Facebook che conta più di 36mila seguaci.

Il comico ha anche un profilo Twitter che però non usa dal 2011. Su Instagram è molto attivo e troviamo diversi aggiornamenti sulla sua vita professionale.

Carriera

La carriera di Dario Cassini ha inizio nel 1989 quando prende parte al programma Il principe azzurro con la conduzione di Raffaella Carrà. Diventa noto, però, al grande pubblico grazie a Le Iene al fianco di Simona Ventura.

Appara al Maurizio Costanzo Show e diventa uno dei comici di punta di Zelig e Colorado. Conduce anche un programma radiofonico su Radio Kiss Kiss. Come attore, invece, prende parte a numerosi film e videoclip. In quest’ultimo caso possiamo citare “Se tornerai” degli 883.

Nel 2022 prende parte anche a Ballando con le stelle in qualità di concorrente.

Film

Passiamo, ora, alla lista dei film in cui abbiamo visto Dario Cassini negli anni:

In nome del popolo sovrano (1990)

(1990) Ragazzi della notte (1995)

(1995) Facciamo paradiso (1995)

(1995) Cuba libre – Velocipedi ai tropici (1997)

(1997) Jolly Blu (1998)

(1998) Bagnomaria (1999)

(1999) Cemento armato (2007)

(2007) Ex (2009)

(2009) Nessuno mi può giudicare (2011)

(2011) Bianco di Babbudoiu (2016)

(2016) Poveri ma ricchissimi (2017)

(2017) I predatori (2020)

(2020) La donna per me (2022)

Programmi TV e fiction

Proseguiamo, adesso, con i programmi TV e le fiction che hanno visto all’interno del cast Dario Cassini:

Il principe azzurro

La voglia di vincere (1987)

(1987) Vernice fresca (1991-1993)

(1991-1993) I ragazzi del muretto (1995)

(1995) Le Iene (1997)

(1997) Ciccio ciccio (2001)

(2001) Zelig (2001-2003)

(2001-2003) Colorado (2007-2010, 2012-2013, 2015, 2017)

(2007-2010, 2012-2013, 2015, 2017) Don Matteo (2009, 2016)

(2009, 2016) Ho sposato uno sbirro (2010)

(2010) Fuoriclasse (2011)

(2011) Stalk Radio (2011)

(2011) Rex (2015)

(2015) Non ho niente da perdere (2019)

(2019) Most Ridiculous

Only Fun – Comico Show (2022)

(2022) Ballando con le stelle (2022)

Le Iene

Nel 1997, quindi, entra nel cast de Le Iene.

Alla conduzione insieme a lui anche Simona Ventura e Peppe Quintale.

Zelig

Su internet e soprattutto su YouTube possiamo trovare vari video che documentano la partecipazione di Dario Cassini a Zelig.

La sua presenza sul palco dello show di Canale 5 è durata dal 2001 al 2003.

Colorado

Prima di diventare concorrente a Ballando con le stelle 2022, inoltre, Dario Cassini è stato comico anche a Colorado per svariati anni.

L’ingaggio è iniziato dal 2007 al 2010 per poi passare al 2012 e al 2013. Infine è tornato anche nel 2015, e nel 2017.

Dario Cassini in Don Matteo

Dario Cassini è entrato nel cast della decima stagione di Don Matteo, all’interno della quale ha vestito i panni del Pubblico Ministero di Spoleto, descritto come un uomo tutto d’un pezzo.

In passato, nel 2009, aveva già preso parte alla fiction in un ruolo minore.

Teatro

Dario ha anche esperienza in teatro. Ecco, quindi, in quali spettacoli il pubblico ha potuto vederlo:

Tranne mia madre e mia sorella

In caso d’amore… scappa!

Uomini che oliano le nonne (2010)

(2010) Passerotto puoi andare via (2011)

(2011) Professor Rimorchio (2015)

Libri

Dario, prima di diventare concorrente di Ballando con le stelle nel 2022, ha anche scritto alcuni libri. Qui di seguito, perciò, i titoli:

Tranne mia madre e mia sorella (2003)

(2003) È vent’anni che ho vent’anni (2007)

(2007) In caso d’amore… scappa! (2011)

Dario Cassini a Ballando con le stelle 2022

Dario Cassini inizia la sua avventura a Ballando con le stelle sabato 8 ottobre 2022. Ha espresso la sua emozione in un post sul suo profilo Instagram. In seguito, pubblicando uno scatto con la sua maestra di danza, ha scritto:

Bella e impossibile, ma di più straordinariamente brava. Il primo regalo di Ballando con le stelle è la mia stella più luminosa. Superlativa

Ma andiamo subito a vedere tutti i concorrenti…

I concorrenti di Ballando con le stelle 2022

Andiamo, ora, alla scoperta di tutti i concorrenti e i ballerini professionisti che ci terranno compagnia a Ballando con le stelle 2022. Scopriamo, perciò, le coppie:

Per quanto riguarda la conduzione, invece, questa sarà affidata ancora a Milly Carlucci. La giuria non subirà, inoltre, alcun cambiamento. Ritroveremo Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Marotto.

Il percorso di Dario Cassini a Ballando con le stelle

Il percorso di Dario Cassini comincia l’8 ottobre 2022 in prima serata su Rai 1. La ballerina che gli è stata assegnata è Lucrezia Lando. Vedremo in che posizione saliranno in classifica.

1° puntata: Nonostante il rischio eliminazione, Dario è riuscito a proseguire il suo cammino.

2° puntata: Arrivati allo spareggio sono stati salvati dai giudici.

3° puntata: Superata la puntata, si qualificano al prossimo appuntamento.

4° puntata: Anche in questa puntata sono riusciti a salvarsi. A causa dei tanti infortuni non c’è stata alcuna eliminazione.

5° puntata: IN AGGIORNAMENTO

Novella 2000 © riproduzione riservata.