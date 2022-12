NEWS

Vincenzo Chianese | 17 Novembre 2022

La gaffe di Beatrice di X Factor

Stasera va in onda la quarta puntata della nuova edizione di X Factor e come sempre non mancheranno le emozioni nel corso della diretta. Si tratta senza dubbio della serata più importante per gli 8 concorrenti in gara, che per la prima volta presenteranno al pubblico i loro inediti. Naturalmente assisteremo anche a una nuova eliminazione e un altro cantante dovrà lasciare la trasmissione a poche settimane dalla finale. Nel mentre in queste ore ad attirare l’attenzione del web è stata nientemeno che Beatrice Quinta. Pochi giorni fa infatti, dopo la fine del terzo Live, Rkomi si è inaspettatamente dichiarato alla cantante, facendo intendere di essere interessato a lei. L’artista del Roster di Dargen D’Amico tuttavia ha affermato di voler attendere la fine del talent show prima di pensare a un’eventuale conoscenza con Mirko, e di certo in molti aspettano già di scoprire cosa accadrà tra i due.

Questa mattina come se non bastasse Beatrice Quinta ha lanciato un appello ai suoi follower, tirando in ballo anche Fedez. Ecco cosa ha affermato in merito: “Lo dico solo a voi amici di Twitter: se mi fate arrivare in finale faccio ‘sto ca**o’ a Fedez in diretta”. Il messaggio della cantante tuttavia in pochi secondi ha fatto il giro del noto social, arrivando fino allo stesso Federico, che a quel punto ha deciso di replicare a Beatrice, scrivendo: “Ma tutto bene?”.

Immediato l’intervento della Quinta, che dopo essersi resa conto della gaffe fatta ha risposto a Fedez, per poi cancellare i messaggi. Queste le parole della cantante di X Factor: “Pensavo non mi scoprissi, dai ho 1000 follower, come hai fatto?”.

La gaffe di Beatrice Quinta non è passata inosservata e in queste ore ha fatto divertire il web. Stasera intanto la cantante presenterà il suo inedito sul palco del quarto Live, e senza dubbio non mancheranno le emozioni. Ma chi sarà stavolta a dover lasciare il talent show? Non resta che attendere per scoprirlo.