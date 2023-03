NEWS

Vincenzo Chianese | 21 Marzo 2023

Beatrice Valli

Beatrice Valli a Back to School

Tra pochi giorni su Italia 1 parte la seconda edizione di Back to School, che stavolta sarà condotta da Federica Panicucci. Quest’anno a partecipare al reality show sarà anche Beatrice Valli, che per la prima volta si metterà alla prova con questa divertente e simpatica sfida, e di certo ne vedremo di belle. Proprio nelle ultime ore sui social sta girando un video, rilasciato dai canali ufficiali del programma, in cui vediamo una prima clip dell’influencer alle prese col gioco. Nel filmato alla Valli vengono poste alcune domande di cultura generale, e le sue risposte sono già diventate virali. Ecco le sue parole e il divertente video:

“Figura geometrica con 11 lati? Esagono ne ha 6…pentagono? Passato remoto del verbo ridere? Io avevo riso? Io ridevo? Cosa studia il paleontologo? Boh. I confini del Molise? Non lo so”.

Nel mentre qualche mese fa Beatrice Valli come sappiamo ha annunciato di essere in attesa del suo quarto figlio, una femminuccia, e sui social ha così affermato:

“Presto in SEI. Questa volta non è colpa del lattosio. Aspettavamo semplicemente il momento giusto per dirvelo, nell’attesa che tutto andasse proprio come doveva andare. Abbiamo sempre cercato di mantenere la nostra privacy riguardo la gravidanza, perché crediamo che questo sia un momento così unico da meritare tutta l’intimità della propria famiglia. Ebbene, tutto è andato come doveva andare e noi siamo felicissimi di annunciarlo ufficialmente. Abbiamo iniziato questo nuovo percorso… non nel migliore dei modi ma sicuramente avrà il suo lieto fine, ne sono certa… ci abbiamo sempre creduto”.

Tra poche settimane dunque Beatrice Valli darà alla luce la sua bambina. Prima però la vedremo in tv tra i protagonisti della nuova edizione di Back to School. Appuntamento con la prima puntata del reality a martedì 4 aprile su Italia 1.