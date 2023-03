GF Vip, Nikita lancia una palla a Onestini e rompe una lampada di vetro in mille pezzi

NEWS

Debora Parigi | 21 Marzo 2023

GF Vip 7

Lampada rotta al GF Vip dopo il lancio di una palla da parte di Nikita

Sono sempre meno i concorrenti dentro la Casa del GF Vip 7. Tre di loro sono già in finale e si tratta di Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Giaele De Donà. Gli altri rimasti sono Edoardo Tavassi, Nikita Pelizon, Milena Miconi, Andrea Maestrelli, Alberto De Pisis e Luca Onestini. Lunedì prossimo ci sarà un nuovo eliminato e un nuovo fialista. Ma nonostante siano in pochi, riescono in ogni caso a combinare dei guai.

Proprio oggi pomeriggio ne hanno combinato uno. Nel giocare con una palla, infatti, una vippona ha fatto il danno. Stiamo parlando di Nikita che ha lanciato in veranda una grande palla gonfiabile (probabilmente derivante dalla sua festa di compleanno) a Luca. Nel lanciarla ha centrato in pieno una delle lampade appese lì mandandola in frantumi, con Micol che si trovava quasi sotto ad essa. E dal video che gira sul web (che potete vedere QUI) si sente subito la voce della Pelizon dire: “Noooo, non volevo”.

Questo è solo l’ultimo dei danni che i concorrenti del GF Vip 7 hanno combianto in tutti questi mesi dentro la Casa. Ricordiamo vipponi un po’ alticci per il troppo alcol, lanci in piscina, ma anche il cercare di coprire i microfoni ambientali all’interno del van per raccontarsi cose private.

Un danno simile a quello della lampada successe a novembre dopo che Luca Onestini era rientrato in Casa a seguito della positività al Covid. Giocando in giardino con una palla, colpì in pieno una delle telecamere staccandola e si presume danneggiandola. In quel caso, comunque, non vennero presi provvedimenti. Quindi pensiamo che anche in questo caso il Grande Fratello farà solo un richiamo nel fare attenzione. Certo che questa volta si tratta di vetro e qualcuno poteva davvero farsi male.