1 La foto di Beatrice Valli fa discutere

Dopo numerosi rinvii finalmente il prossimo 29 maggio Beatrice Valli sposerà il suo storico compagno Marco Fantini, col quale ha una relazione stabile da diversi anni. Dal loro amore sono nate anche due figlie, e tra pochi giorni così gli ex volti di Uomini e Donne convoleranno a nozze. In questi giorni intanto proprio l’ex corteggiatrice ha deciso di volare in Puglia insieme ad alcune delle sue più care amiche, per festeggiare il suo addio al nubilato, che naturalmente è stato testimoniato sui social. Grande assente all’evento è stata Ludovica, sorella di Beatrice, che su Instagram ha spiegato come mai non ha raggiunto la sposa e il resto del gruppo. Queste le sue dichiarazioni:

“Come avrete ben capito purtroppo non sarò presente all’addio al nubilato di Bea. Mi dispiace veramente tantissimo, perché comunque poteva essere un’occasione per stare tutte insieme visto che non riusciamo mai, tra lavoro, bimbi, famiglia, a trovarci più di tanto. Non mancherà ovviamente occasione, però mi dispiace molto. Non potevo lasciare Anastasia in questo stato, sola senza di me. Con il cuore e con il pensiero sono lì con loro, però ecco ho preferito rimanere a casa con Anastasia, viste le sue condizioni”.

Nel mentre nelle ultime ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che sta già facendo discutere. Beatrice Valli infatti durante la sua festa di addio al nubilato in Puglia è rimasta completamente nuda e ha postato sui social alcuni scatti che la ritraggono senza veli e con il lato B in mostra. Naturalmente le immagini hanno da subito diviso gli utenti. Mentre in molti infatti hanno lodato la sensualità e la femminilità di Beatrice, tanti altri l’hanno duramente criticata per questo gesto.

Nel mentre solo alcune settimane fa Ludovica ha parlato del rapporto con sua sorella, svelando un retroscena inedito. Andiamo a rivedere quello che è accaduto e le sue dichiarazioni.