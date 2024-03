NEWS

Vincenzo Chianese | 23 Marzo 2024

Sono trascorsi ormai diversi mesi da quando Beatrice Valli e Marco Fantini si sono trasferiti nella loro nuova casa insieme a tutti i loro figli. In queste ore così la coppia ha mostrato il bellissimo appartamento.

La nuova casa di Beatrice Valli e Marco Fantini

Era il 2020 quando Beatrice Valli e Marco Fantini hanno acquistato la loro nuova casa. Tuttavia solo da pochi mesi la coppia si è ufficialmente trasferita, a seguito della fine dei lunghissimi lavori.

Non tutti sanno che gli ex protagonisti di Uomini e Donne si sono spostati nel quartiere di CityLife a Milano, nello stesso stabile in cui attualmente vive anche Chiara Ferragni.

In queste ore nel mentre Beatrice e Marco hanno fatto l’home tour della loro enorme e bellissima casa, che gode di tutti i comfort possibili.

Andiamo dunque a scoprire l’appartameento della Valli e di Fantini.

Con un video diviso in tre parti, Beatrice Valli e Marco Fantini hanno mostrato la loro nuova casa.

La prima zona mostrata è quella giorno.

Non poteva dunque mancare la gigantesca cucina, che gode di una dispensa e anche di un’isola.

Ma andiamo avanti.