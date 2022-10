1 La nuova casa di Beatrice Valli e Marco Fantini

Una delle coppie più belle e amate del web è senza dubbio quella formata da Beatrice Valli e Marco Fantini. I due ex protagonisti di Uomini e Donne da anni infatti fanno battere il cuore a migliaia di fan, e solo qualche mese fa si sono finalmente uniti in matrimonio. Nel mentre come qualcuno saprà da diverso tempo la coppia ha annunciato che a breve si trasferirà insieme ai loro figli in una nuova casa, attualmente in costruzione. Solo poche ore fa così Beatrice e Marco hanno postato sui loro social le prime immagini dell’appartamento, e a quel punto in molti hanno notato un dettaglio che non è passato inosservato.

La Valli e Fantini infatti stanno per trasferirsi a CityLife, uno dei quartieri più esclusivi di Milano. Ma non solo. I due influencer infatti saranno vicini di casa dei Ferragnez, che tra qualche mese come sappiamo si trasferiranno nello stesso complesso, a due passi dalla loro attuale abitazione. Non è chiaro se le due coppie abiteranno proprio nello stesso palazzo, ma senza subbio saranno a pochissima distanza.

Ma quanto costa la nuova di Beatrice Valli e Marco Fantini? Andiamo a scoprire quello che sappiamo. L’appartamento si trova nel complesso Residenze Libeskind 2, tuttavia non sappiamo con precisione quali siano i prezzi effettivi delle abitazioni. Si sa però che un pentalocale di 300 metri quadrati al Piano terra ha un prezzo di 3.363.000 euro. Stando alle indiscrezioni, la casa acquistata dai Ferragnez, trovandosi a un piano superiore ed essendo più grande dovrebbe costare almeno il doppio della cifra citata.

Tra qualche mese dunque Beatrice e Marco saranno vicini di casa di Chiara Ferragni e Fedez, e non è escluso che anche i figli delle due coppie possano conoscersi e giocare insieme. Nel mentre poche settimane fa la Valli è finita in ospedale e sui social ha svelato cosa le è successo e la patologia che le è stata diagnosticata. Rivediamo le sue parole.