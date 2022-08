1 La replica di Beatrice Valli

In questi ultimi giorni a finire al centro della polemica sul web è stata Beatrice Valli. Rispondendo alle domande dei fan infatti l’ex corteggiatrice ha ammesso di avere difficoltà nel trovare delle babysitter, affermando come secondo lei “la gente non avrebbe voglia di lavorare”. Successivamente l’influencer ha parlato del reddito di cittadinanza, che secondo una follower “sta rovinando il mondo”. Queste le parole della Valli in merito: “Pienamente d’accordo! Parlo con tantissime persone che hanno attività, aziende e dipendenti e purtroppo è così”.

Le dichiarazioni di Beatrice Valli hanno tuttavia dato il via a una lunga polemica e in molti l’hanno duramente attaccata. A quel punto l’ex corteggiatrice si è trovata costretta a intervenire e poco fa con una serie di storie su Instagram ha affermato:

“Intervengo nuovamente su questo argomento per meglio spiegarmi e così chiudere la spiacevole discussione che ha generato una mia story. Sono fermamente convinta che ogni aiuto, quindi parlo in generale, deve raggiungere chi effettivamente ne ha bisogno. Purtroppo succede, e lo sappiamo tutti benissimo che molte volte ci sono persone che se ne approfittano e si approfittano di vantaggi a discapito di chi ne ha realmente diritto e necessità”.

E ancora la Valli ha aggiunto:

“Forse esprimendomi male volevo semplicemente dire che tante persone hanno bisogno di questi aiuti e sostegni economici e magari non riescono a ottenerli. Mi dispiace aver fatto credere che io sia distante dalla realtà e non comprenda il momento storico in cui viviamo e le difficoltà di tante persone. Mi sono sempre ripromessa di non entrare in argomenti politici o si semplice populismo in quanto, prima di ogni cosa, cerco sempre di rispettare la visione di tutti”.

Come se non bastasse a fare una pesante critica a Beatrice Valli è stato anche Francesco Chiofalo. Andiamo a leggere le sue dichiarazioni.