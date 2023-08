Beatrice Valli rivela con che regolarità ha rapporti intimi con Marco Fantini

NEWS

Debora Parigi | 10 Agosto 2023

L’intimità tra Beatrice Valli e Marco Fantini nonostante la presenza di 4 figli

Non è facile organizzare la propria vita quando si hanno quattro figli, lo sanno bene Beatrice Valli e Marco Fantini, la coppia uscita da Uomini e donne molti anni fa che ha sempre mostrato grande complicità e affetto. Dalla loro relazione (sfociata poi in matrimonio) sono nate tre bambine: Bianca, Azzurra e Matilda Luce. Mentre il primo figlio, Alessandro, lei lo ha avuto giovanissima da una precedente relazione.

Intervistata dal magazine Grazia, Beatrice ha parlato di sessualità e sensualità. Ha infatti raccontato come sia difficile sentirsi belle e attraenti dopo una gravidanza, tra problematiche varie post-parto e chili in più che per forza di cose si prendono. E questo l’ha portata ad avere difficoltà nell’intimità. “Forse anche perché ti senti meno seducente e poco sicura del tuo corpo, che è cambiato”, ha rivelato.

Per sua fortuna, se in dei momenti si è sentita non bella e inadatta, il marito Marco l’ha aiutata tanto ad acquisire sicurezza. Beatrice ha infatti raccontato: “Marco mi ha sempre detto: ‘Sei bellissima’, anche quando lo guardavo spaurita, con in mano un capo di lingerie in cui non riuscivo più a entrare”.

A parte la propria sicurezza e il ruolo che deve avere il partner in questo processo, non è per niente facile avere una vita sessualmente attiva quando in casa ci sono quattro bambini. Per questo motivo Beatrice Valli e Marco Fantini hanno delle “regole”, se così vogliamo chiamarle. Diciamo che si tratta più di un consiglio per tutte le coppie con figli. “Per riaprire il cantiere del sesso, però, ci vuole anche organizzazione”, ha spiegato l’infleuncer. “Almeno due volte la settimana cerchiamo di mettere i bimbi a letto prima del solito e di ritagliarci uno spazio tutto nostro”. Ha infatti spiegato l’importanza della quantità e il numero delle volte che si dedica all’intimità quando si è genitori, “altrimenti ci si perde”. E ovviamente non dovrebbero mai mancare i momenti di tenerezza.