Vincenzo Chianese | 10 Agosto 2023

Le parole di Luciana Littizzetto

Sono anni che Luciana Littizzetto ha stretto un rapporto di amicizia, e non solo, con Maria De Filippi. La comica infatti ha partecipato più volte ai programmi della conduttrice, portando una ventata di gioia. In queste ore nel mentre proprio Luciana, sul settimanale Oggi, ha speso delle bellissime parole per Maria, che stanno già facendo il giro del web. Queste le dichiarazioni della Littizzetto:

“Di Maria mi sono fatta un’idea in controtendenza: è una persona da maneggiare con cura perché c’è la donna forte, l’imprenditrice che fa girare una macchina con centinaia di lavoratori, e poi c’è la donna che non si rivela. Maria ha pudore dei suoi sentimenti, ha delle timidezze”.

Ma non è ancora finita. Luciana Littizzetto infatti ha anche parlato del suo rapporto con Maria De Filippi, e in merito ha aggiunto:

“È sempre lei che incoraggia me. La parola più frequente che mi dice per spronarmi è ‘cretina’. Mi vuole bene così e, in fondo, ha ragione: se mi agito, se ho un’insicurezza, lei sdrammatizza in un attimo. […] Ha contribuito a convincere me e Davide a fare il passo dell’affido. Io temevo che essere una persona conosciuta avrebbe reso il cammino dei nostri figli più difficile. Lei mi ha parlato più volte della sua esperienza con Gabriele con grande serenità. Mi ha detto: ‘Stai tranquilla, proteggerai i tuoi figli, andrà tutto bene’. Così è stato, è una persona che sa infonderti tranquillità”.

A settembre nel mentre, come ormai tutti sappiamo, Luciana Littizzetto per la prima volta entrerà a far parte della giuria di Tú sí que vales, affiancando Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Gerry Scotti, prendendo il posto di Teo Mammucari. Proprio in merito a questo nuovo ruolo, la comica ha affermato:

“Il mondo di Maria De Filippi mi ha stupito. Tutti lavorano con piacere per lei. Negli anni si è circondata delle persone di cui si fida, sa coccolarle e premiarle e fa sentire tutti importanti”.