1 Ospite al Festival del Cinema di Venezia, Beatrice Valli finisce al centro della polemica, per non aver indossato bene la mascherina

Mai come in questi giorni Beatrice Valli è ripetutamente al centro della polemica. Nelle ultime ore infatti diversi episodi hanno portato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne al centro dell’attenzione mediatica, e numerosi sono stati gli attacchi che la blogger sta ricevendo. L’ultimo episodio che ha scatenato l’ira del web riguarda un meme che la compagna di Marco Fantini ha condiviso sui social, e che coinvolge Nunzia De Girolamo. Un account ha infatti messo a confronto i look delle due al Festival del Cinema di Venezia, e l’immagine è stata ricondivisa dalla stessa Beatrice, che tuttavia è finita al centro di una lunga polemica.

Nemmeno il tempo di poter replicare però, che ecco che l’ex corteggiatrice finisce nuovamente per far discutere il web, stavolta per non aver indossato bene la mascherina durante la manifestazione. La pagina “beatriceeilmarchini” ha infatti condiviso un breve filmato in cui si nota la Valli a Venezia, probabilmente dopo aver sfilato sul carpet, che viene fermata da un fan per una foto. Naturalmente Beatrice, che da sempre ha a cuore i suoi follower, non ha negato un selfie, tuttavia a far infuriare il web è stato un dettaglio che non è sfuggito agli occhi degli utenti.

Beatrice Valli infatti non indossa bene la mascherina. L’ex protagonista del dating show di Maria De Filippi l’ha infatti soltanto appoggiata sul naso, come fosse un fazzoletto, scatenando la reazione dei social. Questo il filmato incriminato:

Attualmente Beatrice Valli non ha ancora replicato alle polemiche che l’hanno travolta. Tuttavia non è escluso che a breve la blogger decisa di intervenire e di fare chiarezza sulla situazione. In attesa di news, rivediamo cosa è accaduto negli ultimi giorni alla compagna di Marco Fantini.