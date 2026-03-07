A seguire tutte le anticipazioni di Beautiful dal 9 al 14 marzo 2026: ecco la trama completa e cosa aspettarsi dalle puntate in onda su Canale 5 e Mediaset Infinity.

Anticipazioni Beautiful 9 marzo

Nelle prossime puntate che vanno dal 9 al 14 marzo cosa succede?

Dalle anticipazioni di Beautiful Ridge sorprende Brooke e le chiede di affiancare Steffy come co-amministratrice delegata.

Lei però seppur colpita fa un passo indietro, perché certa che questo potrebbe complicare ulteriormente il rapporto con Steffy.

