Beautiful anticipazioni dal 9 al 14 marzo: Hope scatena (ancora) la furia di Steffy, Brooke prende una decisione
Ecco le anticipazioni dal 9 al 14 marzo di Beautiful
A seguire tutte le anticipazioni di Beautiful dal 9 al 14 marzo 2026: ecco la trama completa e cosa aspettarsi dalle puntate in onda su Canale 5 e Mediaset Infinity.
Anticipazioni Beautiful 9 marzo
Nelle prossime puntate che vanno dal 9 al 14 marzo cosa succede?
Dalle anticipazioni di Beautiful Ridge sorprende Brooke e le chiede di affiancare Steffy come co-amministratrice delegata.
Lei però seppur colpita fa un passo indietro, perché certa che questo potrebbe complicare ulteriormente il rapporto con Steffy.