Beautiful anticipazioni dal 23 al 28 febbraio: Bill si sottopone al test di paternità
Nella nuova settimana che sta per arrivare tornano anche gli appuntamenti quotidiani con la longeva soap opera. Scopriamo insieme la trama e le anticipazioni di Beautiful dal 23 al 28 febbraio.
Anticipazioni Beautiful 23 febbraio
Partiamo subito dalle anticipazioni di Beautiful per lunedì 23 febbraio.
Felice di aver ritrovato Poppy, Bill si sottopone al test di paternità e si confronta con Liam.
Intanto lei informa Luna della possibilità che Bill possa essere davvero suo padre.
Steffy intanto ribadisce a Hope che la Hope for the Future chiuderà, anche a costo di andare allo scontro con Brooke.