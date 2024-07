L’attore che interpreta Deacon in Beautiful ha commentato simpaticamente la foto delle sue colleghe con Valeria Marini

Su Twitter è diventata virale la risposta dell’attore di Beautiful, Sean Kanan (Deacon Sharpe) alla foto con protagoniste Katherine Kelly Lang e Ashley Jonas insieme a Valeria Marini.

Oltre alla foto con Cristiano Malgioglio (che chissà non possa entrare a far parte del cast di Beautiful), anche un altro volto dello spettacolo italiano come Valeria Marini ha avuto modo di passare del tempo con due delle attrici della serie televisiva americana. La showgirl di origini sarde ha avuto la possibilità di incontrare Katherine Kelly Lang e Ashley Jonas.

Per immortalare il momento hanno scattato una foto, in cui tutte e tre (Valeria Marini è al centro) inviano un bacio verso la telecamera. Le due attrici di Beautiful sono sembrate davvero molto entusiaste di questo incontro, diventato poi virale sui social network. E proprio una pagina che commenta attivamente le puntate su X (ex Twitter) della serie televisiva, dal nome Twittami Beautiful ha condiviso l’immagine.

Per scherzo ha invitato i follower e fan di Beautiful a scrivere chi erano le persone nella foto. Quindi non indicare Katherine, Valeria e Ashley, ma dire altri nomi di altri volti noti. Si tratta di un trend molto noto sui social, che diverte parecchio gli utenti.

A questo giochino ha partecipato anche un attore di Beautiful. Parliamo di Sean Kanan, che nella soap opera veste i panni di Deacon Sharpe. Con simpatia, l’attore ha risposto: “La prima è la mamma di mia figlia, l’ultima è la sorellastra di mia figlia. Non conosco l’altra”.

Il commento deriva dal fatto che nella serie Brooke è la sua ex e madre di sua figlia Hope, mentre invece Bridget è la sorellastra di sua figlia. Non ha però riconosciuto Valeria Marini.

Il post di Sean Kanan – Deacon di Beautiful

La battuta fatta dall’attore della soap opera è diventata virale sui social e ha molto divertito gli utenti.