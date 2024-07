Vacanze a Forte dei Marmi per Chiara Ferragni! L’influencer si è fatta immortalare mentre è a lezione di tennis. Scatti divertenti dal campo per l’influencer, che ha ammesso di non avere un look adeguato.

Chiara Ferragni a lezione di tennis!

Le indiscrezioni su Chiara Ferragni e Fedez e le loro presunte liti non sembrano cessare. Intanto l’influencer per gettarsi alle spalle la separazione e il Pandoro gate, sta provando a rialzarsi. Chiara in questi giorni è in vacanza a Forte dei Marmi in compagnia degli amici e dei figli Vittoria e Leone.

Dopo il weekenda a Maiorca per l’addio al nubilato di Veronica Ferraro, Chiara Ferragni si sta godendo delle giornate spensierate circondata dai suoi amici. E pare proprio che si stia divertendo, dato che si è mostrata sui social intenta a giocare a tennis, o quantomeno provarci! L’importante è trascorrere del tempo in assoluta serenità no?

Con ironia Chiara Ferragni si è anche presa un po’ in giro perché magari nelle risposte o in battuta è parsa un po’ goffa. Insomma, l’ha presa con filosofia, consapevole di non essere ovviamente una professionista del settore. C’è tanto da imparare!

Le storie Instagram di Chiara Ferragni

L’outfit della Ferragni

Per quanto si sia messa d’impegno, certamente il look scelto da Chiara Ferragni per una mattinata sul campo da tennis non era tra i più adeguati. Ma a quanto pare sembra esserne consapevole anche lei di questo, come per sua stessa ammissione. Dalle foto vediamo la Ferragni con degli shorts bianchi e cannottiera.

I primi sono a vita alta in pienostile athleisure. Come riporta Fanpage.it sono firmati da Zara e hanno un costo di 19,95 Euro sul portale del brand. Il tutto è arricchito da una canottiera con la scritta “Silly Taurus Bitch”, in riferimento al suo segno zodiacale. Questo capo d’abbigliamento porta invece la firma di O Mighty e ha un prezzo di 40 euro sul sito.

Storia Instagram di Chiara Ferragni

Come detto l’intero outfit non era certamente appropriato a una partita da tennis, tutt’altro! Servirebbe infatti degli shorts in grado di poter tenere le palline da gioco, ma anche un cappellino con visiera viste le alte temperature e il sole (anche se non è obbligatorio di certo), così come una maglia differente.

In ogni caso anche le scarpe, per quanto siano del brand Adidas del valore di 100 Euro e di conseguenza sportive, non sono sicuramente adatte all’allenamento o a una partita da tennis! Ma Chiara Ferragni ne è consapevole a quanto pare.