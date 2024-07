Fermi tutti! Cristiano Malgioglio nelle scorse ore ha dato l’annuncio che entrerà a far parte del cast di Beautiful e si è mostrato in compagnia delle due attrici Katherine Kelly Lang e Ashley Jones. E a noi ci verrebbe da dire: IL MULTIVERSO ESISTE!

Malgioglio nel cast di Beautiful

“Il Multiverso è un concetto di cui sappiamo spaventosamente poco”. Con questa frase Doctor Strange in Spiderman No Way Home, raccontava tutte le infinite e assurde possibilità dell’insieme di mondi paralleli. Parole che vi saranno sfuggite dalla bocca, probabilmente, alla lettura del post pubblicato nelle scorse ore da Cristiano Malgioglio. Un intervento social in cui si è mostrato in compagnia di Katherine Kelly Lang e Ashley Aubra, che si trovano in vacanza in Italia.

Per i meno ferrati, parliamo dell’attrice che in Beautiful interpreta Brooke Logan e di colei che invece ricopre il ruolo della figlia avuta con Eric Forrester, Bridget. Le due star della longeva soap opera americana hanno avuto modo di incontrare proprio Cristiano Malgioglio. Il giudice di Amici 23 non ha esitato di scambiare delle chiacchiere con entrambe e scattare qualche foto con loro, felicissime di conoscerlo, come mostra la foto sotto.

Ma a colpire non è solo lo scatto, che sì fa il suo effetto, ma le parole che Cristiano Malgioglio ha scelto per raccontare questo incontro. Dichiarazioni che hanno lasciato tutti di stucco: “Capita che all’improvviso il produttore di Beautiful, Casey Kasprzyk mi offre una parte nella soap più amata al mondo, in compagnia delle bellissime Katherine Kelly Lang e Ashley Jones”, ha scritto su Instagram.

Il post Instagram di Cristiano Malgioglio

Anche Casey Kasprzyk ha condiviso lo scatto e ha scritto tra le sue storie: “La prossima stella di Beautiful”. Sia Katherine Kelly Lang che Ashley Jones come potete vedere dallo screen sottostante hanno commentato entusiaste la clamorosa notizia lanciata da Cristiano Malgioglio. Entrambe si sono dette molto felici e non vedono l’ora di rivederlo presto.

I commenti delle due protagoniste di Beautiful sotto al post di Cristiano Malgioglio

Che dire? Se dovesse trattarsi di una battuta tipica del cantante (probabilmente fan di Beautiful) è certamente una straordinaria news quella data dal paroliere. Artista che a settembre ritroveremo peraltro al tavolo di Tale e Quale Show come giudice. Ma ora pare voglia intraprendere anche la strada di attore e non in una soap qualsiasi, ma nella regina vera e propria delle telenovele!