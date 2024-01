I fan di Beautiful sono furiosi con Canale 5: Milano tappezzata di manifesti (FOTO)

NEWS

Andrea Sanna | 18 Gennaio 2024

A Milano i fan di Beautiful sono davvero furiosi con Canale 5. In rivolta per la durata della soap, hanno tappezzato la città di manifesti

La durata di Beautiful nel pomeriggio di Canale 5 sembra stare stretta ai telespettatori affezionati che, pur di farsi sentire, hanno pensato bene di farsi sentire con una sorta di “rivolta” per le vie della città di Milano con tanti fogli appesi per le strade.

Fan di Beautiful in rivolta contro Canale 5

I fan di di Beautiful non ci stanno. A Milano è nata una protesta per difendere la soap opera americana. Soap che quest’anno festeggia ben 37 anni dalla sua prima messa in onda (il 23 marzo 1987 negli USA).

Come mai? La durata di ogni puntata non renderebbe giustizia alla longeva serie televisiva. Pensate che solo negli ultimi 8 anni si è passati da 22 minuti di messa in onda a 11 scarsi. Prima infatti Beautiful aveva come collocazione il primissimo pomeriggio, con orario di inizio le 13:40, quindi poco dopo il meteo e proseguiva sino alle 14:10 o poco più. Con il trascorrere degli anni, però, i vari episodi si sono accorciati drasticamente.

Ciò che hanno notato poi i telespettatori è che attualmente ogni puntata del giorno dopo conserva sempre 5 minuti della precedente. Mossa che non fa che ridurre ulteriormente la visione di Beautiful. Per tale ragione, come riportato da BubinoBlog, i fan hanno voluto farsi sentire e per le vie di Milano (persino nella metro della città) hanno lasciato numerosi fogli con una scritta:

“Negli ultimi otto anni le puntate sono passate da 22 a 11 minuti! Vergogna a Mediaset che maltratta la nostra soap preferita!!!!!!“.

Questi volantini in giro per Milano mi stanno ammazzando ☠️ pic.twitter.com/HzKqzJFJI7 — [Righetto] (@Ri_Ghetto) January 17, 2024

La protesta, come potete ben vedere. nasce da comuni cittadini, che vorrebbero dunque giustizia per Beautiful e la sua durata nel palinsesto televisivo di Mediaset.

Lo show ha avuto talmente tanto successo negli anni da essere esportato in oltre 100 paesi in tutto il mondo e persino l’Italia ne ha potuto usufruire. Prima su Rai 2, poi su Canale 5, Beautiful ha trovato la sua casa a Mediaset. Ed è qui che ha avuto un successo incredibile, tenendo incollati i telespettatori alla TV nel primo pomeriggio.

Un successo che abbiamo visto con i dati d’ascolto ma anche dal fatto che di anno in anno ha acquisito maggior pubblico anche sui social network. È sempre attivo al pomeriggio l’hashtag #twittamibeautiful, dove i fan commentano le vicende della Famiglia Forrester e dei suoi protagonisti.

Vediamo ora se Mediaset accoglierà la proposta dei fan di Beautiful e si riuscirà a trovare un compromesso.