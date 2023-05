NEWS

Andrea Sanna | 16 Maggio 2023

Bebe Vio

Si è laureata Bebe Vio

Nella giornata di ieri si è ufficialmente laureata Bebe Vio. La campionessa di scherza ha terminato gli studi in Comunicazione e Relazioni Internazionali presso la John Cabot University di Roma. Un traguardo straordinario, soprattutto dopo la spiacevole parentesi delle scorse settimane.

Il 29 aprile scorso, infatti, Bebe Vio è stata suo malgrado protagonista di un brutto fatto, quando le è stato rubato il computer dall’auto. PC che al suo interno conteneva la tesi appena terminata. Sebbene sui suoi canali ufficiali abbia fatto un appello accorato con la speranza di poter ricevere indietro il duro lavoro svolto, a poco è servito. Questo ha portato la schermitrice azzurra a fare una vera e propria corsa contro il tempo. Bebe Vio ha dovuto riscrivere in tempi record la tesi e rispettare le scadenze. Fatto questo, come testimoniato sul web, ha potuto finalmente festeggiare.

Sui suoi social Bebe nella giornata di ieri ha pubblicato delle foto in compagnia di mamma Teresa, papà Ruggiero e una compagna di studi.

A questi scatti Bebe Vio ha aggiunto: “Seeeee…il mio nuovo ‘titolo’ da mettere in bacheca! Per tutte le notti prima degli esami. Per tutti gli “accetto anche un 18″, i ‘stavolta non so niente’, gli appunti presi (pochi). E tutti quelli chiesti (tanti), i gruppi di studio in aula. In biblioteca. In casa. Al bar”.

E ancora Bebe Vio ha aggiunto: “Per tutte le domande che non erano nei libri, tutti gli spritz post esame, tutte le splendide persone che hanno segnato indelebilmente gli anni più belli della mia vita, tutti questi motivi è stato un percorso meraviglioso. E stasera è il caso di festeggiare alla grandissima con le persone che mi sono state vicine in questi 5 anni”.

Una gioia quella di Bebe Vio he è proseguita con i festeggiamenti nella splendida cornice di Villa Gianni, alle porte della Capitale. Il suo più grande desiderio è diventare Presidente del Coni e del Comitato italiano paralimpico. Ma ora si gode la laurea ottenuta con sacrificio e determinazione.

Congratulazioni dottoressa Bebe Vio!