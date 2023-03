Bebe Vio si sposa? Ecco chi sarebbe il futuro marito

NEWS

Debora Parigi | 8 Marzo 2023

Presto nozze per la schermitrice Bebe Vio?

Si parla di matrimonio in arrivo per Bebe Vio, la schermitrice e campionessa italiana paraolimpica. A dare la notizia è stato il settimanale Chi (come riporta il sito Gossip e TV) che riporta che l’atleta avrebbe rivelato ai suoi amici più cari il desiderio di convolare a nozze con il suo attuale fidanzato. E potrebbe accadere già nel 2024. La sorpresa è che è l’amore tra lei e Gianmarco Viscio (questo il nome di lui) sarebbe sbocciato la scorsa estate. Quindi stanno insieme da meno di un anno.

Da sempre molto attenta alla privacy, la schermitrice veneziana non ha mai amato il gossip intorno a lei e trova sempre il modo per non far ficcare il naso nei suoi affari privati. Infatti, quando accade, riesce sempre a sviare. Anche riguardo questa relazione, i due non sono mai realmente usciti allo scoperto e non hanno mai confermato il rapporto. Ma secondo le indiscrezioni, adesso sarebbero pronti ad ufficializzare il loro sentimento in grande stile. Per il momento nessuna conferma o smentita.

Ma chi è il presunto futuro marito di Bebe Vio? Come detto si chiama Gianmarco Viscio ed ha 30 anni, mentre lei ne ha 26. Nella vita è un giocatore dilettante di calcio a otto. Nel 2020 militava in una squadra di serie B, il George Best Team. I due si sarebbero conosciuti grazie ad alcuni amici in comune e sarebbe stato un vero e proprio colpo di fulmine.

Come detto, la sportiva ha sempre cercato di non rendere pubblica questa relazione. Ma qualche mese fa i due sono stati pizzicati in atteggiamenti complici e intimi prima a Roma e poi a Napoli. Vedremo, quindi, se la schermitrice dirà qualcosa riguardo questo gossip (confermandolo o meno) o se riuscirà anche questa volta a sviare l’argomento.