Nicolò Figini | 8 Marzo 2023

GF Vip 7

Antonino Spinalbese dopo il GF Vip

Da qualche giorno ormai Antonino Spinalbese è uscito dal Grande Fratello Vip ed è stato già ospite di Verissimo. In questa occasione ha parlato della sua esperienza nel reality e dell’amore che prova per sua figlia. Di recente, invece, ha rilasciato un’intervista dal settimanale Chi, come riporta anche il sito Gossip e TV.

Nel corso della chiacchierata non poteva non essere nominata Belen Rodriguez. I due si sono frequentati per un po’ e hanno messo al mondo la piccola Luna Marì. Ma come mai le loro strade si sono divise? Stando a quanto affermato da Spinalbese il motivo è un’incompatibilità caratteriale:

“Ho capito che non era lei la mia donna ideale e che non ero io l’uomo ideale per lei. Oggi con Belen non parliamo di noi, ma solo di nostra figlia per poter conservare un legame in funzione del suo bene”.

Oggi sta frequentando Ginevra Lamborghini. L’attrazione tra Antonino Spinalbese e l’ex vippona è scattata proprio dentro la casa del GF Vip. Purtroppo non sono riusciti a esplorare questo rapporto fino in fondo a causa dell’eliminazione inaspettata della cantante. Spinalbese l’ha definita come una persona semplice, ma anche materna e sensuale:

“Il futuro insieme a Ginevra? Voglio scoprirlo, nel senso che sono curioso di vedere cosa succederà. Per la prima volta nella vita vorrei non avere fretta”.

Per quanto riguarda il lato lavorativo, invece, Antonino Spinalbese ha un sogno nel cassetto, ovvero quello di fare radio:

“Il mio sogno, fin da piccolo, è stato quello di lavorare in radio. L’amore per questo mezzo mi ha insegnato a comunicare, ma anche ad ascoltare, cosa che difficilmente accade al giorno d’oggi. Voglio alzare l’asticella, vorrei riuscire a rendere più bello quello che la gente vede di me”.

