Dopo un lungo periodo lontana dal piccolo schermo, Belen Rodriguez torna in tv. La conduttrice arriva ufficialmente sul Nove e su Real Time con ben due nuovi programmi.

Belen Rodriguez torna in tv

Nell’ultimo anno si è molto discusso del futuro professionale di Belen Rodriguez. Da mesi infatti la showgirl argentina, da più di un decennio nel cuore del grande pubblico, ha deciso di lasciare definitivamente Mediaset per dedicarsi ad altri progetti. Non sono mancate dunque in questo periodo le indiscrezioni sulla conduttrice, che nel mentre non è mai intervenuta per fare chiarezza sulla situazione. Adesso però arrivano grosse sorprese per tutti i fan.

Dopo mesi lontana dal piccolo schermo infatti poco fa è arrivata la conferma che tutti stavamo aspettando: Belen sta per tornare finalmente in tv. La Rodriguez infatti entra a far parte del gruppo Warner Bros. Discovery e nei prossimi mesi la vedremo su due reti, sul Nove e su Real Time. Ma di cosa si occuperà dunque la conduttrice? Andiamo a scoprirlo.

Come si legge nel comunicato ufficiale diramato dall’azienda, Belen Rodriguez tornerà in tv il prossimo autunno con ben due programmi. Parliamo di Only Fun – Comico Show e di Amore Alla Prova. La showgirl dunque prenderà il posto di Elettra Lamborghini e di Giulia De Lellis, che fino a questo momento avevano presentato i due show.

Nuovo inizio quindi per Belen, che nel mentre si gode questo importante momento. Oltre ai successi professionali infatti anche la vita privata della conduttrice sembrerebbe procedere a gonfie vele. Dopo la fine della relazione con Elio Lorenzoni, di recente la Rodriguez ha ritrovato l’amore, stavolta al fianco di Angelo Galvano. Solo qualche giorno fa la coppia ha preso parte al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser e pare che i due siano più uniti e affiatati che mai. Non resta dunque che fare un enorme in bocca al lupo a Belen, in attesa di rivederla in tv.