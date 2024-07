In queste ultime ore si è diffuso il rumor secondo cui sarebbe stato scelto il primo concorrente della nuova edizione de La Talpa. Ecco di chi si tratta.

Il primo concorrente de La Talpa

Negli ultimi mesi si fanno sempre più insistenti le indiscrezioni sul ritorno de La Talpa su Canale 5. In questi giorni abbiamo parlato della possibilità che il Grande Fratello duri un po’ meno per lasciare spazio proprio alla nuova edizione del celebre reality che manca dalla TV dal 2008.

Non sappiamo se ciò accadrà, ma intanto si è fatto il nome della presunta conduttrice. Dopo le voci di corridoio che avrebbero voluto Ilary Blasi, infatti, si fa strada l’ipotesi Diletta Leotta. Ovviamente anche tutto questo è da prendere con le pinze perché si tratta di un rumor non ancora confermato da Mediaset e nemmeno dalla diretta interessata.

Nonostante si parli di un debutto per marzo 2025, tuttavia, oggi si fa largo l’indiscrezione sul primo concorrente della prossima edizione de La Talpa. Stando a quanto riporta Davide Maggio si tratterebbe di Nicola Ventola, ex attaccante del Bari e dell’Inter. Oltre a Back to School e Karaoke Night su Prime Video non ha mai preso parte a un reality vero e proprio.

Per chi non lo conoscesse Nicola Ventola è un ex calciatore che ha lasciato questo mondo nel 2011. Per quanto riguarda la vita privata sappiamo che ha avuto una lunga relazione con Bianca Guaccero e un matrimonio con la modella Kartika Luyet. Attualmente pare sia fidanzato con la conduttrice Chiara Giuffrida.

Ribadiamo ancora una volta che si tratta di voci di corridoio e avremo la certezza solo nei prossimi mesi, probabilmente a inizio 2025. Per il momento non ci resta che aspettare e nel caso in cui dovessero uscire nuove informazioni in merito non esiteremo ad aggiornarvi.