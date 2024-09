Belen Rodriguez sembrerebbe aver messo un punto al matrimonio con Stefano De Martino. La showgirl ha infatti deciso di buttare via alcuni cimeli che le ricordano il suo ex marito.

Il gesto di Belen Rodriguez non passa inosservato

Senza dubbio la storia d’amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino per anni ha fatto battere il cuore a tutti gli italiani. Tuttavia da ormai diverso tempo la showgirl argentina e il conduttore partenopeo hanno deciso di mettere nuovamente un punto al loro matrimonio e sembrerebbe che a oggi siano più distanti che mai. Solo qualche mese fa infatti proprio Belen, nel corso di un’intervista bomba a Domenica In, ha parlato di alcuni presunti tradimenti che ci sarebbero stati da parte del suo ex marito. Quest’ultimo però non ha mai voluto commentare le accuse della Rodriguez, preferendo rimanere in silenzio.

Solo qualche giorno fa come se non bastasse la showgirl ha lanciato un’ennesima stoccata a De Martino, che nel mentre sta ottenendo un enorme successo con la nuova edizione di Affari Tuoi. Pare dunque che i rapporti tra i due siano ancora tesi e solo nelle ultime ore è accaduto dell’altro che ha attirato l’attenzione del web.

Come riporta il settimanale Oggi, sembrerebbe che Belen Rodriguez abbia deciso di voltare pagina e di buttare letteralmente via il suo passato con Stefano De Martino. Sul marciapiede sotto casa della showgirl a Milano sono infatti spuntati alcuni cimeli con il conduttore, tra cui una foto gigante dell’ormai ex coppia.

Pare dunque che Belen sia ufficialmente pronta ad andare avanti e che a oggi abbia voglia di iniziare un nuovo capitolo della sua vita. De Martino nel frattempo si gode questo momento d’oro della sua vita. Il presentatore infatti sta portando avanti con successo Affari Tuoi e di certo nei mesi a venire non mancheranno altri importanti traguardi.