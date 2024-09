A Pomeriggio 5 Vladimir Luxuria è tornata tra gli ospiti. L’opinionista ha fatto gli auguri a Belen Rodriguez, ma con ironia ha lanciato una provocazione: “Quanti fidanzati compie?”, per poi correggersi.

Vladimir Luxuria e la provocazione a Belen Rodriguez

Ieri Belen Rodriguez ha festeggiato i suoi primi 40 anni circondata dall’affetto delle persone a lei care. Sui social e in TV si è tanto parlato di questo importante traguardo per lei. Nel corso della puntata di Pomeriggio 5, Myrta Merlino ha ripreso l’argomento e ha colto l’occasione per chiedere a Vladimir Luxuria se avesse mai avuto delle incomprensioni in passato.

La conduttrice l’ha ricordato proprio perché Vladimir Luxuria e Belen Rodriguez hanno fatto l’Isola dei Famosi insieme nel 2008. L’opinionista non si è tirata indietro e non ha di certo esitato a rispondere. Con la sua solita ironia, la Luxuria ha ammesso di avere avuto degli scontri con Belen: “Se abbiamo litigato in modo atroce? Sì, eravamo tutti affamati, è chiaro che ci fossero tensioni”.

Nonostante ciò, però Vladimir Luxuria ha spiegato che una volta finito il programma si sono chiarite e sono sempre state cordiali l’una con l’altra. Ma nemmeno il tempo di finire la frase che ha sferrato la provocazione pungente, che non è sfuggita: “Le faccio gli auguri, non so bene quanti fidanzati compie… ehm, scusa, quanti anni compie”.

La battuta fatta da Vladimir Luxuria ha scatenato i commenti del web a proposito della vita sentimentale della Rodriguez. Ovviamente la stoccata ha suscitato anche le reazioni da studio, che sono intervenuti poco dopo le sue parole e non sono mancate altre battutine sulla questione. L’opinionista, però, si è ben difesa e ha persino precisato che durante il periodo in Honduras non ha mai temuto la prorompente bellezza di Belen Rodriguez e poi aggiunto: “L’Isola l’ho vinta io”, mettendoci un punto!