Nelle ultime ore Belen Rodriguez ha fatto una battuta sulla sua relazione, ormai terminata da tempo, con Stefano De Martino rispondendo a un suo fan. Ecco la foto che ha fatto il giro del web.

La battuta di Belen Rodriguez

Ormai Stefano De Martino ha cominciato il suo percorso ad Affari Tuoi e la partenza non poteva essere migliore di così. Lo share della prima puntata ha toccato picchi molto elevati andando a superare anche il debutto di Amadeus lo scorso anno.

LEGGI ANCHE: Beatrice Luzzi opinionista al Grande Fratello: la reazione di Cesara Buonamici

Nel corso della conferenza stampa ha affrontato vari argomenti, come per esempio i consigli che gli hanno dato Maria De Filippi e il suo predecessore poco prima di cominciare le registrazioni. Poi un giornalista ha anche posto una domanda di gossip in merito al suo rapporto con Belen Rodriguez, ma il conduttore ha subito chiuso la questione:

“Il mio rapporto con Belen? Va tutto benissimo, la saluto e lei risponde, quindi tutto bene. Abbiamo una relazione tranquilla come due genitori separati e cordiali”.

LEGGI ANCHE: Suzuki Music Party, quattro Big si aggiungono al cast

In queste ore, invece, a fare chiacchierare è stata una battuta che proprio la Rodriguez ha pubblicato sui social. Un suo fan ha scritto che gli piacerebbe vederla ad Affari Tuoi, ma la showgirl ha replicato: “Non sono stati buoni affari“. Una frase ironica che secondo molti è una frecciatina verso la relazione complicata che ha avuto con De Martino nel corso degli anni.

La battuta di Belen Rodriguez

Ovviamente si tratto solo di supposizioni e non abbiamo la certezza di ciò che voleva intendere davvero. Noi di Novella 2000 rimaniamo a disposizione per qualsiasi rettifica, conferma o smentita da parte della diretta interessata. Nel mentre non possiamo che fare un grosso in bocca al lupo a entrambi per i loro impegni lavorativi presenti e futuri. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news sul mondo dello spettacolo.