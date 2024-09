Vi state chiedendo cosa ha scritto Fedez nel testo del dissing a Tony Effe, uscito poi come video clip su YouTube? Ecco qui il contenuto completo con le parole del rapper milanese.

Il testo del dissing di Fedez a Tony Effe

Dopo Tony Effe c’era grande attesa per la replica di Fedez al dissing e il rapper non ha fatto attendere molto. Anzi. Nella tarda serata di ieri, l’ex marito di Chiara Ferragni (citata anche lei) ha pubblicato il testo e il video con le parole scelte per rispondere al suo ex amico.

Vi proponiamo qui a seguire, semmai vi sia capitato di cercarlo per curiosità, il testo completo del dissing di Fedez a Tony Effe, che prende il titolo di L’infanzia difficile di un benestante:

Eh-eh-eh, complimenti alla mamma

Anche un po’ al ?

Sei proprio carino, un tipo da Cioè

Ti arrabbierai a guardare ‘sto video

E alla fine dirai solo “tipo cioè”

Quindi devo

Devo far diventare tipo

Tipo capito così tipo

Tipo capito così tipo

Qual era la domanda?

Ti arrabbierai a guardare sto video alla fine dirai solo “tipo cioè”

Il crackomane più bello d’Italia

Per tre anni ti ho fatto da balia

Dici che sei la fine del mondo

Ma la predizione è sbagliata (Maya)

Quest’anno era proprio il tuo anno

Ti ingaggerò per il mio compleanno

Ma non so se il pagliaccio ritroverà in tempo il naso rosso che ha perso nel bagno

Scrivevi a mia moglie mentrе mi abbracciavi

Quelli come te io li chiamo infami

Scrivi di mеr*a ma bei pettorali

Insulti razziali poi palco con Ghali?

(Bello fig0 neg**ne di mer*a ti veniamo a prendere a Parma a te e tutti gli amici tuoi ne*ri de’ me**a)

Nel testo del dissing di Fedez compaiono diversi personaggi conosciuti e sono state tirate in ballo, come leggerete nelle prossime righe, anche le ex di Tony Effe:

Mi dai fastidio pure se respiri

Ti metto in tasca fra Napapijri

Prendi la lama con scritto a morte gli infami

Sorridi e fai harakiri

Tony Tony mi fai i dispetti

Mmmmm che ca**o ti aspetti

Hai passato più tempo a farti la ceretta che a farti Vittoria Ceretti

Tony non scappare dimmi dove sei

Vuoi mettere i tuoi contro i mei?

Se tu fai il cecchino sono Donald Trump

Se lo faccio io sei JFK

Aspetta un secondo Fedez ricarica

Ti ho fatto la bua ti metto l’arnica

Sei finto fuori e marcio dentro come i tuoi denti in ceramica

Ti fai di coca non sei affamato

A me l’appetito è appena tornato

Sei troppo bello sei palestrato

Ma quando parli sei Luca Giurato

Ti immagino ora che sei un pelo affranto

Se tu sei di strada io sono alto

Vieni sotto casa ti metto lo smalto

Ti ho preso dei fiori che sanno di asfalto

Con Chiara Biasi a farti di keta

Parlate di gossip vi fate la piega

Le hai raccontato chi ti manteneva

Eri tu la mia bitch

Non Taylor Mega

Il testo del dissing di Fedez a Tony Effe prosegue con:

Io vengo dalla merda true story

Tu giochi a fare il gangsta Toy Story

20089 come Glory

Frate sei Hasbulla non sei Vettori

Ma davvero hai citato i soldi che hai in banca

Non mi aspettavo che fossi Petrarca

Frate io ti compro, ti metto palestra così passi la vita a fare la panca

Sei quello famoso per una borsetta

Sono tuo padre ti do la paghetta

Una storia di strada davvero intrigante

L’infanzia difficile di un benestante

Andavi a calcetto insieme a Damante

Nel ruolo di infame non di attaccante

Il sono il re tu nemmeno il fante

Dev’essere frustante…

Gang di personal trainer

All’appello ve ne manca uno

Ha chiamato gli amici per farmi la festa

Ma poi sotto casa non c’era nessuno

In fondo mi fai tenerezza sei un ragazzino insicuro

Red Bull ti ha messo le ali Fedez ti ha messo una Boem su per il c**o

Per concludere infine ha aggiunto: “Ora Tony prenditi del tempo. Eh, chiama la tua prof di italiano e fatti spiegare le rime che ho fatto. Senza fretta amico mio eh. Ciao”.

Novella2000.it si discosta da quanto scritto nel testo del dissing di Fedez. Nel caso in cui i coinvolti volessero intervenire con una replica, restiamo in attesa e a completa disposizione.

Il video del dissing su YouTube

Fedez per pubblicare il dissing rivolto a Tony Effe ha utilizzato anche lui la piattaforma di YouTube, in cui ha pubblicato un video mentre si trova nella sua sala d’incisione.

Nella clip però il rapper non è apparso da solo, oltre a spuntare diapositive photoshoppate per rispondere al “rivale”, Federico ha deciso di coinvolgere anche l’ex di Tony Effe, Taylor Mega.

In due occasioni l’influencer friuliana è apparsa nel video in questione, come potete vedere qui sotto.