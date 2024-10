Nel corso degli anni si è più volte parlato di un presunto flirt, mai confermato, che ci sarebbe stato tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. Adesso però si mormora che tra i due conduttori ci sarebbe un ritorno di fiamma in corso. Ecco le ultime voci di corridoio.

Le ultime news su Stefano De Martino e Alessia Macuzzi

È un periodo d’oro questo per Stefano De Martino. Da poco più di un mese infatti il presentatore partenopeo sta conducendo con successo la nuova fortunata edizione di Affari Tuoi, che sta registrando ascolti da capogiro. Il celebre game show di Rai 1 infatti sta tenendo compagnia ogni sera a milioni di telespettatori e di certo si tratta di un risultato molto importante per l’azienda. Stefano nel mentre ha anche conquistato il cuore del pubblico e senza dubbio il suo è uno dei nomi più amati del momento.

In attesa di scoprire cosa accadrà nelle prossime puntate di Affari Tuoi, nelle ultime ore De Martino è anche tornato al centro del gossip. Come di certo in molti sapranno, da anni si parla di un presunto flirt che ci sarebbe stato in passato tra il conduttore e Alessia Marcuzzi. Tuttavia i due diretti interessati non hanno mai confermato le indiscrezioni sul loro conto, facendo intendere di essere solo buoni amici.

Adesso però a intervenire sulla questione è il nuovo numero del settimanale Diva e Donna, che lancia una bomba che sta già facendo discutere. Secondo la rivista infatti tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi sarebbe scoppiato il ritorno di fiamma, adesso che entrambi sono single.

Precisiamo naturalmente che al momento le voci di corridoio vanno prese con le pinze. Non c’è infatti alcuna prova che confermerebbe il presunto avvicinamento tra i due conduttori, che a oggi non sono ancora intervenuti per commentare l’ultimo pettegolezzo sul loro conto. I gossip dunque, almeno per il momento, sono da considerarsi tali.