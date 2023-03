NEWS

Poche ore fa si sono svolti i funerali di Maurizio Costanzo, venuto a mancare lo scorso 24 febbraio all’età di 84 anni. In questi giorni l’Italia intera ha ricordato con affetto uno dei più grandi giornalisti di sempre, che ha fatto la storia della tv. Nelle ultime ore a voler salutare teneramente il conduttore è stata anche Belen Rodriguez, che nel corso dell’ultima puntata de Le Iene ha speso bellissime parole per Costanzo. Queste le dichiarazioni della showgirl argentina, che commossa ha ricordato non solo Maurizio, ma ha menzionato anche Maria De Filippi, con la quale collabora da diversi anni:

“Iniziamo questa puntata dedicandola a uno dei più grandi giornalisti italiani, colonna portante di questa azienda a cui ieri tutta l’Italia ha dato l’ultimo saluto, Maurizio Costanzo. Voglio salutare anche Maria De Filippi, scusate ma è commovente. Io conservo ancora le diverse tartarughine che lui mi ha regalato. Guardandole mi ricordo ogni giorno di tutti i consigli affettuosi che mi ha dato. Quindi ciao Maurizio e un abbraccio da tutta la famiglia de Le Iene”.

Nonostante le bellissime parole di Belen Rodriguez abbiano emozionato gran parte del pubblico, diverse malelingue del web hanno criticato alcuni comportamenti della showgirl. Qualche utente ha infatti fatto notare come la conduttrice de Le Iene sia stata una delle poche a non ricordare Maurizio Costanzo sui social nelle ore successive alla sua morte. Ma non solo. Alcune persone hanno anche sottolineato come Belen non si sia presentata alla camera ardente del giornalista, e come non abbia preso parte ai funerali. Sui social così non sono mancati duri commenti verso la Rodriguez, che tuttavia al momento non ha replicato alle critiche.

C’è da precisare tuttavia che la showgirl potrebbe aver sentito in privato Maria De Filippi per porgere i suoi omaggi a seguito del lutto. Per di più l’assenza al funerale potrebbe essere data da motivi personali, che non sono noti ai più. Di certo le parole di Belen a Le Iene e la sua commozione hanno toccato il cuore della maggior parte del pubblico e in tantissimi hanno apprezzato il suo dolcissimo gesto.