1 Il retroscena su Antonella Fiordelisi

Una delle protagoniste assolute di questo Grande Fratello Vip 7 è senza dubbio Antonella Fiordelisi. Come sappiamo la schermitrice si è messa in gioco fin dal primo momento, esponendosi senza filtri. Ma non solo. La Vippona si è anche legata a Edoardo Donnamaria, col quale pare aver iniziato una storia d’amore. I due infatti appaiano complici e in sintonia, e nonostante qualche piccolo battibecco sembrerebbe che tutto proceda nel migliore dei modi. In queste ore però la schermitrice è tornata al cento dell’attenzione mediatica.

Stando a quanto ha svelato il settimanale Chi infatti, sembrerebbe che poco prima del suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 7, Antonella Fiordelisi abbia frequentato un famoso conduttore. Di chi parliamo? Nientemeno che di Massimo Giletti! Secondo il settimanale però il flirt sarebbe terminato verso la fine dell’estate, poco prima che la schermitrice varcasse la porta rossa (QUI per le foto). Ciò nonostante sembrerebbe che Antonella e Massimo siano rimasti in ottimi rapporti. Questo quello che si legge sulla rivista, e quanto riporta anche Biccy:

“Forse è questa capacità di provare empatia, oltre all’innegabile bellezza, ad aver attirato Massimo Giletti, uno dei pochi scapoloni d’oro rimasti della tv italiana. Forse uno degli ultimi a resistere alla tentazione di vincere la solitudine e provare ad affidarsi a un’altra persona. Una frequentazione breve, che è terminata quando il giornalista è andato in vacanza in Sicilia a riflettere e Antonella si apprestava ad affrontare il Grande Fratello Vip. Di certo il conduttore, seduttore e gentiluomo, ha conservato un rapporto di amicizia con la Fiordelisi, come nel suo stile. Fatica ad amare, ma sa volere bene. Adesso è di nuovo single e si dedica a Non è l’Arena”.

In queste ore nel mentre Antonella Fiordelisi ha fatto un duro sfogo contro Ginevra Lamborghini. Rivediamo le sue parole.