1 Alcuni paparazzi si sono appostati sotto casa di Belen Rodriguez. La showgirl argentina si è scagliata contro di loro. L’accaduto

Belen Rodriguez questa volta ha davvero perso la pazienza. E no, non si tratta dei soliti gossip dopo la rottura da Stefano De Martino e del nuovo flirt accanto ad Antonino Spinalbese. Il motivo stavolta è ben differente. Il tutto sembra essere nato a causa di alcuni paparazzi appostati sotto casa sua per scattare delle foto. La showgirl, dopo essersi accorta dei movimenti sospetti, si sarebbe scagliata contro i fotografi (e non è la prima volta che succede). Ma vediamo meglio quanto accaduto.

A riportare il fatto è stato il sito WolfBreak che passo passo ha raccontato la vicenda verificatasi nel pomeriggio di ieri, nella capitale della moda:

“Succede a Milano oggi, ore 15.45 circa. Dopo il rientro di Santiago a casa accompagnato dal fedelissimo Mattia Ferrari, Belen Rodriguez esce di casa alla guida della sua automobile ed è lì che a poche decine di metri dalla sua abitazione incontra un gruppo di fotografi appostati in attesa della sua uscita. All’incrocio della via Belen Rodriguez accosta il veicolo, abbassa il finestrino, ed inizia a discutere animatamente con il primo fotografo che incontra sul suo percorso”.

Si legge nel portale di gossip, che prosegue:

“La bella show girl perde le staffe, gesticola animatamente, parla ad alta voce ed in modo nervoso, è letteralmente furiosa. Capisce quanto il lavoro incalzante di chi è disposto a perdere il sonno pur di non mancare l’appuntamento con lo scoop sia forte. Chiede spazio, lo rivendica quasi urlando, vuole libertà di movimento, di essere lasciata in pace almeno un giorno alla settimana (anche se non è lunedì). E’ così arrabbiata che sarebbe forse pronta a rovinare qualsiasi altro futuro servizio fotografico pur di annientare la presa dei fotografi, del resto ha capito benissimo come fare con molti settimanali pronti allo scippo editoriale…(così come tanti casi di altri personaggi). La discussione dura tre quattro minuti ma il tempo sembra non passare mai. Belen in questa veste si è vista di rado”.

Insomma un episodio non di certo piacevole. Già sul web qualche mese fa Belen aveva chiarito dei rumor circa la sua vita privata e in quella circostanza non era stata troppo tenera contro le riviste di pettegolezzi. E ora ci risiamo. Interverrà nuovamente tramite i suoi account ufficiali?

Intanto Belen Rodriguez sembra aver ritrovato il sorriso accanto ad Antonino Spinalbese…