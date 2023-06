NEWS

Andrea Sanna | 27 Giugno 2023

Belen Rodriguez Chiara Ferragni

L’accusa del web a Belen Rodriguez

Il web quando ci si mette, alcune volte, è davvero incredibile! La polemica di cui vogliamo parlarvi in questo articolo coinvolge Belen Rodriguez e Chiara Ferragni. Ma cosa è successo? Secondo alcuni la prima copierebbe la seconda. Ma vediamo da dove nasce quest’assurda accusa.

La conduttrice sudamericana in questi giorni tra trascorrendo delle vacanze in barca, in compagnia della sua famiglia. Anche l’imprenditrice digitale ha fatto lo stesso ed è stata molto presente nel corso delle serate live che hanno visto protagonista suo marito Fedez.

Chiaramente sui social gli utenti, sempre molto attenti ai particolari, non hanno potuto fare a meno di notare le pose di alcuni scatti postati sia da Belen Rodriguez che da Chiara Ferragni. I più si sono scagliati contro la prima, accusandola di aver copiato l’influencer. Insomma un’accusa del tutto esagerata, che non sembra però aver scalfito la moglie di Stefano De Martino. Al momento infatti non ha proferito parola sulla questione, a differenza di sua madre.

La signora Veronica Cozzani, infatti, non ha molto gradito quanto si dice su sua figlia e come riporta Gossip Blog avrebbe dato degli ignoranti agli haters in questione. Non c’è nessuna replica alle foto di Chiara Ferragni da parte di Belen Rodriguez che, a sua volta, si sta godendo le vacanze in assoluta serenità. Molti fan della showgirl argentina si sono sentiti in dovere di difenderla e supportarla.

Ma alcune delle pose, per alcuni troppo “simili”, postate sui social di entrambe hanno comunque fatto scatenare i cosiddetti “leoni da tastiera”. A oggi non solo Belen Rodriguez, così come anche Chiara Ferragni, hanno preferito lasciar correre la faccenda e concedersi del relax insieme ai loro bambini e mariti.

Non è escluso però possano intervenire e mettere fine a quest’assurda vicenda nata appunto da alcuni utenti del web!