Vincenzo Chianese | 15 Aprile 2023

Il dolce video della figlia di Belen Rodriguez fa il giro del web

In queste ultime settimane si è a lungo parlato di Belen Rodriguez. Come ormai tutti sappiamo la showgirl argentina è finita al centro dell’attenzione mediatica per via di alcuni gossip in merito a una presunta terza gravidanza, che tuttavia è stata prontamente smentita da parte della diretta interessata. Come se non bastasse pochissimi giorni fa Belen ha scoperto di essere positiva al Covid, a una manciata di ore dalla diretta de Le Iene. La Rodriguez si trovava infatti già negli studi Mediaset, pronta per la nuova puntata della trasmissione, quando a un tratto, dopo essersi sottoposta a due tamponi, ha scoperto di essersi beccata il Coronavirus. A quel punto sui social la showgirl ha affermato:

“Voglio fare Le Iene e invece ho il Covid. Mi hanno fatto due tamponi. Era rosso fuoco. No, voglio lavorare! Devo andare a casa rinchiusa e invece voglio lavorare. Ci vediamo la settimana prossima. Lascio il mio lavoro ai miei tre comici pazzeschi che naturalmente non saranno mai alla mia altezza… Però vi dovete accontentare”.

In questi giorni così Belen Rodriguez è chiusa in casa in attesa di guarire e di tornare a lavorare. Tuttavia nelle ultime ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha emozionato il web. La showgirl ha infatti ricevuto un tenero videomessaggio da sua figlia Luna Marì, in cui vediamo la piccola salutare dolcemente sua madre, e il filmato, che in breve ha fatto il giro dei social, ha commosso tutti gli utenti.

Nel mentre Belen sta poco a poco recuperando le energie e si spera che per la prossima puntata de Le Iene possa tornare in studio. A lei dunque vanno i nostri migliori auguri di pronta guarigione.