Vincenzo Chianese | 24 Marzo 2023

La verità su Belen Rodriguez

In questi giorni a finire al centro dell’attenzione mediatica è stata Belen Rodriguez. Come sappiamo infatti le malelingue del web hanno parlato di una presunta crisi tra la showgirl argentina e Stefano De Martino, che tuttavia è stata prontamente smentita da parte dei diretti interessati. Poco dopo a farsi strada sul web è stato un altro gossip, che sta facendo discutere gli utenti. Secondo alcuni infatti Belen sarebbe incinta del suo terzo figlio. A far scatenare i pettegolezzi è stata inizialmente l’assenza della Rodriguez a Le Iene la scorsa settimana, e in seguito un sospetto like che la conduttrice ha messo su Instagram al commento di un fan. Ad alimentare le indiscrezioni sono state le parole della stessa Belen, che spiegando perché non era presente a Le Iene ha affermato:

“La settimana scorsa mi sono assentata dal mio programma preferito che come sapete è Le Iene. Qualcuno l’ha notato e mi ha scritto ‘Tutto bene?’. Non vi ho risposto in quel momento. Adesso comunque sto benissimo. Però ammetto di aver avuto bisogno di fermarmi per qualche giorno. Ho resettato la macchina e fatto anche il tagliando. Perché ormai la mia è una macchina di una certa età. Quindi abbiate un po’ di pazienza”.

Secondo i più dunque il malore di Belen Rodriguez sarebbe legato alla presunta terza gravidanza, che tuttavia adesso sembrerebbe essere stata smentita. In queste ore infatti proprio la showgirl ha postato una serie di storie su Instagram, mostrandosi insieme a Stefano De Martino. Ad attirare l’attenzione del web però è stata la foto della cena della coppia: del sushi. A quel punto in molti hanno ipotizzato che la conduttrice abbia voluto mettere a tacere le indiscrezioni sulla sua presunta gravidanza. Come è noto infatti alle donne incinte è sconsigliato mangiare del pesce crudo, e di conseguenza dunque Belen potrebbe aver voluto far intendere di non essere in dolce attesa.

Al momento dunque la Rodriguez i gode i suoi figli e suo marito. Non è escluso però che in futuro la coppia decida di allargare la famiglia.