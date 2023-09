NEWS

Andrea Sanna | 2 Settembre 2023

Belen Rodriguez

Arriva la prima dedica di Belen Rodriguez al suo fidanzato Elio Lorenzoni. Dopo la conferma ai gossip, la showgirl non si nasconde più

La dedica di Belen Rodriguez a Elio

Nuovo post su Instagram da parte di Belen Rodriguez e prima dedica al suo compagno. Nei giorni scorsi ha confermato i gossip, presentando per la prima volta ai fan il suo fidanzato Elio Lorenzoni. Lui è un apprezzato imprenditore di Bergamo, ha 40 anni e non è noto al mondo dello spettacolo. Da tempo si vociferava questa frequentazione, così come la rottura tra la showgirl e Stefano De Martino. Nessuno dei due, però, si era mai sbilanciato.

Poi la presentazione ufficiale ironica da parte di Belen Rodriguez che, dopo la pubblicazione del post, ha ironizzato: “1, 2, 3… scatenatevi”, sicura che questa sua scelta avrebbe provocato non poche polemiche. Tra congratulazioni e aspri giudizi, Belen non sembra curarsi. Anzi. Oggi ha rincarato la dose, se così si può dire.

L’ex conduttrice di Tú sí que vales, in attesa di capire il suo futuro televisivo, si gode l’amore accanto al fidanzato Elio e la dedica di queste ore (la prima in assoluto) ne è una prova. Su Instagram Belen Rodriguez ha infatti scritto: “Il primo vestito per te”. A corredo di questa descrizione una serie di foto, tra cui proprio quella di Elio.

Dopo la rottura da Stefano De Martino, pare proprio che Belen Rodriguez abbia ritrovato il sorriso accanto all’imprenditore. Tra l’altro la neo coppia sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza nelle Dolomiti, nel lussuoso Lefay Resort.

La maggior parte si sono concentrati a commentare il post tra commenti e critiche (strano ma vero) nei confronti di Belen Rodriguez e della sua nuova relazione. Ci sono però anche degli utenti maliziosi che credono sia una chiara frecciatina al suo ex Stefano De Martino. Motivo? Nelle scorse ore lo showman ha postato tra le storie Instagram l’ultimo singolo della sua ex Emma Marrone, dal titolo “Iniziamo dalla fine”.

Per quanto Stefano De Martino ed Emma Marrone oggi siano buoni amici, c’è chi ha pensato si trattasse solo ed esclusivamente di una stoccata all’ex Belen Rodriguez, la quale a sua volta avrebbe replicato con la dedica ad Elio. Queste ovviamente sono tutte supposizioni del web.