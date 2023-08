Chi è Elio Lorenzoni fidanzato di Belen? Età e Instagram

NEWS

Andrea Sanna | 31 Agosto 2023

Non è noto al mondo dello spettacolo, ma è balzato tra le pagine e siti di cronaca rosa per essere il fidanzato di Belen Rodriguez. Ma chi è Elio Lorenzoni? Scopriamo qualcosa in più attraverso le informazioni che siamo riusciti a raccogliere: età, vita privata, la carriera e lavoro e dove seguirlo su Instagram.

Chi è Elio Lorenzoni

Nome e Cognome: Elio Lorenzoni

Data di nascita: 1983

Luogo di nascita: Bergamo

Età: 40 anni

Segno zodiacale: Bilancia, ascendente Capricorno

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Professione: imprenditore

Fidanzata: Elio è fidanzato con Belen Rodriguez

Figli: informazione non disponibile

Tatuaggi: informazione non disponibile

Profilo Instagram: @eliolorenzoni

Elio Lorenzoni età, altezza e biografia

Quanti anni ha Elio Lorenzoni e chi è il fidanzato di Belen Rodriguez? Partiamo con il rispondere a queste domande.

Come emerso dai giornali Elio è nato a Bergamo nel 1983 e la sua età è di 40 anni. A svelarci il segno zodiacale è stata la showgirl sui social. A una domanda di una fan ha risposto infatti che Lorenzoni è del segno della Bilancia, ascendente Capricorno. Questo dunque ci dà un indizio in più sul mese di nascita compreso tra settembre e ottobre.

Per quanto riguarda il percorso di studi si dice che il fidanzato di Belen Rodriguez ha studiato Economia e gestione aziendale all’Università Cattolica di Milano.

La vita privata di Elio, fidanzato di Belen

Purtroppo della vita privata di Elio Lorenzoni non sappiamo nulla. Si tratta di una persona che non fa parte del mondo dello spettacolo ed è molto riservato.

In ogni caso nel 2023 si sta parlando di lui perché fidanzato di Belen Rodriguez. La showgirl infatti chiusa la relazione con l’ex marito Stefano De Martino, ora è impegnata con l’imprenditore.

L’indiscrezione era stata lanciata da Deianira Marzano, a seguito di una segnalazione arrivata da un utente in privato. Da qui è esploso il gossip, fino a che dopo tante indiscrezioni, Belen non ha confermato la relazione con un post su Instagram.

Altra informazione emersa sul loro rapporto è che la coppia si conosce da tantissimi anni. Voci di corridoio sostengono che i due in passato si stessero frequentando e che abbiano messo in stand by la loro relazione, per poi tornare insieme nel 2023. Qualche altra curiosità sul lavoro e sull’incontro tra i due era emersa poi sul settimanale Chi, così come il fatto che abbiano trascorso insieme il compleanno di Ignazio Moser in compagnia.

Qualcuno si chiede se Elio Lorenzoni ha già avuto una moglie e ha dei figli. Questa notizia al momento è ignota. Tra le curiosità invece pare che si esperto di golf e di E-bike.

E a proposito di Instagram vediamo se c’è modo di seguire Elio Lorenzoni…

Dove seguire Elio Lorenzoni: Instagram e social

C’è modo di poter seguire Elio Lorenzoni sui social network? Al momento l’unico profilo che abbiamo trovato è quello di Instagram. Non conosciamo invece quello su Facebook.

Precisiamo però che l’account in questione è chiuso agli utenti e quindi per poter vedere ciò che pubblica è necessario seguire il fidanzato di Belen Rodriguez (il quale poi a sua volta dovrà accettare la richiesta).

Questo aspetto ribadisce ancora una volta quanto tenga alla sua privacy. Sono pochi anche i seguaci e le persone seguite dall’imprenditore.

Su Instagram intanto in data 30 agosto 2023 Belen Rodriguez ha pubblicato le prime foto insieme al fidanzato Elio Lorenzoni. Tra gli scatti, oltre a quelli più recenti, anche uno che risale al 2013.

Carriera

Cosa siamo riusciti a scovare a proposito della carriera di Elio Lorenzoni? Il compagno di Belen Rodriguez è un imprenditore, ma non è noto al mondo dello spettacolo.

Secondo quanto emerso pare lavori nel mondo dei motori, ma non sappiamo molto di più. In ogni caso secondo le varie segnalazioni si tratta di un professionista molto serio e preparato nel suo campo.

Nello specifico pare sia presidente di Lorenzmotors e amministratore di Lorenzoni Srl che si occupa appunto di motori, accessori e componenti in tutto il mondo.