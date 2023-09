Giorgia Soleri sfilerà a Venezia con i peli sulle gambe e sotto le ascelle

NEWS

Debora Parigi | 2 Settembre 2023

Giorgia Soleri sfilerà al Festival di Venezia con i peli sulle gambe

Vi abbiamo già annunciato l’arrivo questa mattina di Giorgia Soleri al Festival di Venezia. La sua presenza, come quella di tante altre persone che non appartengono al mondo del cinema, suscita delle polemica. Per quanto riguarda in particolare lei, il web (come lo scorso anno) fa notare che in passato aveva dichiarato di non amare in cinema. Lei successivamente aveva risposto alle critiche spiegando la sua posizione in merito a questo argomento. E a tal proposito aveva detto che alcuni film con della bella fotografia o che destano attenzione li apprezza.

Comunque questa volta a fare notizia è altro. Sono infatti le parole che ha detto in alcuni video postati poi sulle storie del suo profilo Instagram. Mentre stava raggiungendo la laguna insieme alla sua manager e amica, ha fatto notare le sue gambe non depilate. E ha detto che sfilerà sul red carpet con appunto i peli sulle gambe oltre che sotto le ascelle come suo solito. In una storia ha infatti detto: “Belli i peli sotto le ascelle, ma secondo me sono la prima a fare un carpet con i peli sulle gambe”.

Molti utenti le hanno fatto notare che non è stata la prima, prendiamo ad esempio Lourdes Maria (la figlia di Madonna), oppure Adele e Bella Thorne. Lei ha spiegato che si riferiva all’Italia e che probabilmente è la prima appunto in Italia a fare un red carpet con le gambe non depilate.

Pare che Giorgia Soleri abbia ragione riguardo almeno il Festival di Venezia. Ci sono state negli anni tante prime volte che fossero di provocazione o di denuncia. Quella dei peli sulle gambe potrebbe essere un primato proprio per l’ex di Damiano David. E l’attivista spera ovviamente che in futuro possa diventare la normalità.