NEWS

Nicolò Figini | 5 Luglio 2023

Temptation Island

La versione invernale di Temptation Island

Ieri sera, 4 luglio 2023, sono stati presentati i palinsesti per la stagione televisiva 2023/2024 di Mediaset. Pier Silvio Berlusconi, infatti, ha parlato di tutte le novità e dei ritorni che attendono il pubblico a partire da settembre. Tra queste, per esempio, possiamo citare l’arrivo di Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque al posto di Barbara D’Urso, ma anche l’arrivo di Veronica Gentili a Le Iene. Una news molto importante arriva dal mondo di Temptation Island.

Il reality, che solitamente è condotto da Filippo Bisciglia, avrà una versione invernale. Non sappiamo questo che cosa vorrà dire per lo show. Non abbiamo idea se cambierà la location oppure semplicemente verrà sempre girato in Sardegna ma poi mandato in onda nei mesi invernali. Staremo a vedere che cosa accadrà.

Per il momento le informazioni in merito sono davvero poche. Questo perché non siamo a conoscenza del conduttore, anche se possiamo dedurre che sarà sempre Bisciglia al timone. Aspettiamo anche di sapere se le coppie di concorrenti saranno famose, comuni oppure miste. Tutte queste possibilità sono già state presentate ai telespettatori in passato.

Per avere maggiori dettagli al riguardo dovremo attendere qualche mese. Del resto, la data di messa in onda non l’hanno ancora annunciata. Nel caso in cui dovessimo avere a disposizione ulteriori dettagli in merito non esiteremo ad aggiornarvi. Nel frattempo, però, continuate a seguirci per non perdervi tante altre news su Temptation Island e tutte le trasmissioni Mediaset.