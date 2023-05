NEWS

Nicolò Figini | 17 Maggio 2023

La caduta di Belen Rodriguez a Le Iene

In questi ultimi giorni è trapelata la notizia in base alla quale Stefano De Martino e Belen Rodriguez diventeranno zii. La sorella del conduttore, Adelaide, ha annunciato la gravidanza su Instagram il giorno della Festa della Mamma:

“Auguri alla mia mamma che mi ha permesso di essere libera, alle mie zie che mi hanno accompagnato in ogni mia scelta, auguri alla mia nonna che ha reso possibile tutto questo e che sono sicura avrebbe gioito con me. Auguri a me che nonostante la paura del cambiamento diventerò mamma e spero di avere la stessa forza di tutte queste donne”.

Mentre tutti si stanno preparando a questo grande evento, però, la vita continua e ieri sera Belen Rodriguez è tornata al lavoro a Le Iene. Durante il suo ingresso, tuttavia, è stata vittima di un piccolo incidente. Nel video qui sotto, infatti, possiamo vederla mentre entra in studio partendo dal dietro le quinte. Sta camminando e a un certo punto si china verso una Iena senza fermarsi, ma si inciampa e fa un capitombolo per terra.

Il momento è stato ripreso in diretta da Veronica Cozzani, la madre della conduttrice. La donna è scoppiata in una fragorosa risata e a rispondere è stata proprio la figlia stessa: “Non c’è un ca**o da ridere! Ahahahahahahahah“. Insomma, Belen non si è fatta male e lo show è continuato senza altri problemi. Il web, però, si è molto divertito a vedere questa scena.

