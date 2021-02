1 Belen Rodriguez è incinta

Sono ormai settimane che si parla di una seconda presunta gravidanza per Belen Rodriguez, e numerosi sono stati pettegolezzi in merito. Adesso però, a sorpresa, come vi avevamo già svelato qualche settimana fa noi di Novella 2000, arriva la conferma: la showgirl argentina è incinta e aspetta un bambino dal suo compagno, Antonino Spinalbese. I due come ricorderemo si sono conosciuti durante la scorsa estate e da allora non si sono più lasciati. Ora il loro sogno d’amore si corona con l’arrivo di un figlio, che nascerà tra pochi mesi. Belen infatti, come svela Chi in esclusiva, è incinta di ben 5 mesi e proprio al nuovo numero del magazine di Alfonso Signorini si è raccontata a cuore aperto, svelando quello che è accaduto. Partendo dai retroscena dell’incontro con Antonino, la Rodriguez dichiara:

“Sono entrata nel quinto mese di gravidanza. Sono un’esteta, apprezzo la bellezza e, quando l’ho visto, ho pensato: ‘Che bel ragazzo’. Era il mio genere, su quello sono coerente. ‘Mamma mia, che bel viso che hai!’, gli ho detto. Per me è stato un colpo di fulmine. Antonino è completamente diverso da tutte le persone che ho incontrato. Mi sono sempre piaciuti gli ‘str**zi’ ma, con il tempo, ho capito che, per quanto ti divertano all’inizio, poi non ti danno serenità. Ho capito per la prima volta che avrei voluto un uomo ‘gentile’. Il primo bacio? È successo dopo qualche giorno. Ero imbarazzatissima, sembravo una bambina del liceo, sembrava il primo bacio della mia vita”.

Ma non solo. In merito al rapporto con Antonino, Belen Rodriguez aggiunge:

“Cercano sempre di sminuire la persona con la quale sto dicendo che guadagna meno di me, la trovo una cosa allucinante. Io direi tanto di cappello, perché ha avuto le pa*le di conquistare una che viene corteggiata da persone ‘potenti’, ma anche tanto di cappello per la famosa che non si perde in caz**te. Io l’albergo più bello del mondo me lo posso pagare da sola”.

Non è ancora finita. Scopriamo cosa svela Belen Rodriguez sulla sua seconda gravidanza.