1 Chi rivela: “Ecco con chi ha trascorso il Natale Belen”

Continuano a circolare i rumor su una possibile rottura tra Belen Rodriguez e l’hairstylist Antonino Spinalbese, mai confermata dai diretti interessati. Sebbene la conduttrice argentina a inizio dicembre abbia smentito con un “Noi due non ci siamo mai lasciati“ a chi le ha chiesto “Ma sei tornata insieme ad Antonino?“. Oltretutto sempre i paparazzi di Chi Magazine avevano pizzicato Belen e Antonino a passeggio insieme alla loro figlia, Luna Marì e tra i due ci sarebbe stato anche un bacio. Nonostante ciò, però, i chiacchiericci non vogliono proprio cessare.

Secondo quanto riportato dal settimanale Chi e raccolto da Gossip e TV, oltretutto, prima di Natale Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si sarebbero detti addio definitivamente. La rivista fa sapere, infatti, che lei avrebbe trascorso le vacanze “in fuga” e avrebbe incontrato alcuni ex. Lei sui social ha mostrato di aver passato le festività insieme ai suoi bambini e alla famiglia. Grande assente, però, proprio Spinalbese.

Il giornale diretto da Alfonso Signorini informa infatti che Belen Rodriguez pare abbia passato il giorno di Natale in compagnia di Stefano De Martino, con cui ha avuto il primo figlio Santiago. Da qualche tempo si vocifera un riavvicinamento, ma il tutto potrebbe dipendere solo e semplicemente dalla presenza del bambino.

Si tratta ovviamente di un rumor, ma Belen Rodriguez e Stefano De Martino potrebbero essersi semplicemente visti per far trascorrere un giorno sereno e spensierato al loro piccolo Santiago e fargli sentire tutto l’amore dei suoi genitori. Discorso diverso, invece, per Antonino Spinalbese che, secondo Chi, sarebbe ormai lontano dalla showgirl argentina.

Ma non sarebbe finita qui, perché sembrerebbe che Belen Rodriguez avrebbe visto anche un altro suo ex…