NEWS

Nicolò Figini | 10 Agosto 2023

Belen Rodriguez

Il video di Belen Rodriguez

Nelle settimane scorse sono uscite delle indiscrezioni in merito alla rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Stando ad alcuni gossip, infatti, la loro relazione sarebbe giunta al termine molti mesi prima dell’effettivo annuncio:

“Si vergogna di postarla sui social, di come si veste e di come si muove o si atteggia. Ma si vergogna anche di come parla. Non la considera intelligente. Torna a casa la sera, si butta sul divano e se ne va a letto. Lei di conseguenza non lo sopporta. Quando torna a casa non vede l’ora che se ne vada», ha detto su Telegram.

Per quanto riguarda, invece, i motivi della separazione si vocifera di presunti tradimenti compiuti da De Martino nei confronti di Belen Rodriguez. Quest’ultima, infatti, sarebbe risalita a delle chat che il compagno si sarebbe scambiato con altre persone e a lasciarlo sarebbe stata proprio lei.

A dare ancora più credito alle voci del presunto tradimento è stata proprio la conduttrice. Belen, infatti, in queste ultime ore ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram in cui possiamo vedere dei cervi mentre si riposano in un prato. Subito i fan hanno pensato al riferimento delle “corna“, che in senso figurato si riferirebbero ai tradimenti tanto chiacchierati.

Al momento non abbiamo altre informazioni. Vedremo se i due ex innamorati decideranno di parlare pubblicamente della situazione per chiarire al meglio quanto accaduto tra loro. Noi vi terremo aggiornati non appena avremo altre informazioni in merito.

Nel frattempo, continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.