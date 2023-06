NEWS

Nicolò Figini | 4 Giugno 2023

GF Vip 7

In questi giorni le “OMG“, Oriana Marzoli, Giaele De Donà e Micol Incorvaia hanno passato qualche giorno insieme a Forte dei Marmi. Complice anche l’evento organizzato dal brand con cui hanno collaborato per realizzare le loro amatissime giacche. Con loro anche Alberto De Pisis, Brad e Edoardo Tavassi.

Ieri sera, dopo una serata fuori, l’ex vippona spagnola ha fatto una lunga diretta su Instagram e i fan ne hanno potute vedere e sentire di tutti i colori. Le tre amiche, per esempio, hanno anche voluto commentare il gossip secondo il quale la loro sarebbe un’amicizia finta, portata avanti solo a fine promozionale.

Mentre si stavano per dare la buonanotte, infatti, hanno scherzato sulla questione. La prima è stata Giaele: “Buonanotte dalle finte amiche OMG“. A fare un’altra battuta è stata Micol parlando con Edoardo, il quale era entrato nella loro inquadratura: “Ti puoi levare dalla nostra falsità? Grazie“. Questa frase ha scatenato la risata di Oriana. Poi a De Donà prosegue:

“Noi siamo persone false, falsissime. Avevano ragione in Casa. Non sapete quanto siamo false. Ho fatto una fatica per sopportarle. Fare finta di ridere alle loro battute, non potete capire che lavoro!”.

questa parte mi ha ammazzata, loro hanno palesemente letto tutto il devasto di questi giorni pic.twitter.com/nC1Jq01HWp — Paola. (@Iperborea_) June 3, 2023

Micol, quindi ha concluso il discorso: “La cosa peggiore è fare finta di essere amiche“. A questo punto, trovandosi nel corridoio dell’hotel, qualcuno le interrompe e si salutano per la notte. Oriana Marzoli, l’Incorvaia e Giaele tornano ognuna nelle proprie stanze. Qui sopra potete vedere il video in questione.

Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.