1 La polemica su Belen Rodriguez

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, di recente, sono diventati genitori. La showgirl, infatti, dopo Siantago (avuto con Stefano De Martino) ha dato alla luce anche Luna Marì. Il fatto ha avuto luogo alle ore 2:30 del 12 luglio 2021. La conduttrice di Tu si que vales, infatti, ha postato su Instagram una foto in cui abbiamo potuto vedere un piedino della bambina. Ecco nella descrizione cosa si poteva leggere: “C’è qualcuno che è nato adesso. Giornata fortunata. Ha vinto l’Argentina, ha vinto l’Italia ed è nata Luna.

Un momento felice che, però, adesso sembrerebbe aver scatenato una polemica. Come riporta anche Fanpage, la pagina social Nurse Times, che si occupa di informazione sanitaria e fatti relativi al mondo ospedaliero, ha lanciato un’indiscrezione. La foto che ha rilasciato, infatti, mostra un foglio proveniente dall’Ospedale Giustinianeo di Padova, in cui si legge che è stato vietato l’accesso al terzo piano della struttura. Ecco le parole esatte: “Causa Belen e fino a nuovo ordine: Divisione ostetrica ascensori den. 4 e den. 7, i pulsanti in cabina relativi al 3° piano sono disabilitati su ordine di P.I.“.

L’identità di chi ha firmato questo foglio non si conosce ancora. Il sito citato poc’anzi ipotizza che si riferisca all’intero personale infermieristico. Forse lo scopriremo prossimamente. Intanto è arrivata anche la risposta dell’ufficio stampa dell’ospedale in cui stava Belen Rodriguez, il quale ha voluto commentare la polemica nata da questo fatto. Ecco quanto hanno comunicato: “la direzione del reparto assicura che il reparto è in questo momento accessibile pur mantenendo intatta la garanzia della privacy di tutti i degenti“.

Sperando per la showgirl che questa bufera su di lei si plachi presto, veniamo adesso alla sua vita professionale. Con l’arrivo di Luna Marì, infatti, dovrà prendersi un po’ di tempo. Come farà, quindi, a partecipare alle registrazioni di Tu si que vales. Continuate a leggere per scoprire cosa sta succedendo…