NEWS

Vincenzo Chianese | 26 Luglio 2023

Nikita Pelizon intervistata da Novella2000

In queste ore Novella2000 ha avuto il piacere di chiacchierare con Nikita Pelizon, vincitrice del Grande Fratello Vip 7. Maridì Vicedomini ha infatti incontrato la modella nel corso della 21esima edizione di Ischia Global Fest, la kermesse internazionale fondata da Pascal Vicedomini. Nel corso della serata Nikita è stata insignita con l’Ischia Digital Creator Award, e successivamente ha rilasciato alcune dichiarazioni al nuovo numero del nostro settimanale. Partendo dall’esperienza al GF Vip, la Pelizon afferma:

“Sono entrata nella Casa pensando di fare un’esperienza divertente, immergendomi in un ambiente gioioso. E invece ho convissuto con persone vere e con persone che invece si muovevano in base a strategie. In questa esperienza mi ha sostenuto moltissimo il mio percorso spirituale, che mi ha fatto sopravvivere in quella condizione per sette mesi. A tale proposito ringrazio tantissimo la vasca da bagno ed “Etrusco” il mio orsacchiotto. Nella Casa c’è zero privacy e pertanto l’unico escamotage per respirare un attimo, ragionare con il proprio io e stare in silenzio per ascoltare i moti della propria anima per qualche minuto è proprio la vasca”.

Ma non è tutto. Proseguendo Nikita Pelizon rivela quando ha deciso di intraprendere una carriera artistica, e in merito dichiara:

Da piccola amavo guardare con la mia famiglia i programmi comici; i miei genitori ammiravano tantissimo Belen e di conseguenza per me lei rappresentava un’icona da emulare. A sedici anni, spinta dal desiderio di volere entrare nel mondo dello showbiz, tentai di fare la modella, fortemente ostacolata dai miei genitori, molto religiosi, per cui dovetti aspettare la maggiore età per cominciare questa carriera. La mia prima esperienza come modella fu nello Sri Lanka. Poi ho partecipato a eventi fashion a Milano e in Cina, con in mezzo una piccola partecipazione nella serie tv Un passo dal cielo con Terence Hill. Poi ho fatto la protagonista di spot pubblicitari fino a che non ho voluto sperimentarmi nella conduzione di programmi di moda in emittenti private come intervistatrice.

Non tutti ricordano che Nikita Pelizon ha anche partecipato a Temptation Island in qualità di tentatrice. Tuttavia ben presto la modella decise di ritirarsi dal reality show. Ma perché la vincitrice del Grande Fratello Vip 7 ha scelto di abbandonare il programma? Ecco cosa ci ha raccontato lei:

Ho fatto Temptation Island nel 2018, motivata dal desiderio di volermi estraniare dalla mia realtà, dai miei tormenti personali, ma non ero psicologicamente preparata al punto che di lì a pochissimo mi ritirai. Nel 2020 tornai ai reality partecipando a Pechino Express. Grazie a questo programma ho avuto la possibilità di partecipare al casting del Grande Fratello con più sicurezza e consapevolezza. Ho lavorato molto su me stessa, andando a individuare l’origine delle paure che mi impedivano di vivere felicemente.

Ma non è ancora finita. Sempre nel corso dell’intervista a Novella2000 infatti Nikita Pelizon ha ammesso di essere ancora single. Queste le sue parole: “In questo momento vivo l’amore in tutte le sue forme. Sono molto concentrata nel costruirmi il mio futuro professionale proprio al fine di aiutare il prossimo più bisognoso e di sostenere i miei nipotini a realizzare i propri sogni”.